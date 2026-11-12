РЭБ «Лима» смогла сбить «Орешник»

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Наверное, украинцы уже заметили, что во время российских ракетно-дроновых атак они внезапно «путешествуют» в Перу? Особенно это можно заметить, если у вас неожиданно изменилось время на телефоне, геолокация или маршруты передвижения по городу резко изменились из Киева на город Лима.

Все потому, что из-за действия РЭБ так удается сбивать российские дроны, а иногда даже ракеты «Орешник», которыми так любит запугивать Путин.

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Больше об этом рассказали The New York Times.

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Украине дважды удалось сбить хваленый российский «Орешник» обычным РЭБ

Для украинцев временные ночные «пребывания в Лиме» стали обыденностью. Как только антенны Cascade начинают работу, чтобы сбить с курса российские воздушные цели, GPS-приемники в смартфонах и автомобилях массово теряют реальные координаты и «переносят» владельцев в южноамериканский мегаполис.

Сергей, являющийся разработчиком этой системы РЭБ Cascade, рассказал, что комплекс получил название «Лима». Он генерирует мощное электромагнитное поле, чтобы лишить российские дроны и ракеты средств ориентировки и убедить их, что они летят совсем в другой точке планеты.

Местами российские дроны и ракеты настолько дезориентированы, что выполняют критические маневры и взрываются в небе. По словам специалистов Cascade и украинских военных, такую судьбу испытывали даже новейшие гиперзвуковые ракеты РФ.

Геолокация не всегда «забрасывает» украинцев на другой континент. Иногда вы можете увидеть, что телефон или часы находятся в Беларуси, Житомире или другом месте. Жители левого берега Киева вообще сообщали, что несколько раз «оказывались в Конго».

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Несмотря на то, что РЭБ создает немало неудобств для водителей, есть много преимуществ.

Украинская компания Cascade Systems привлекла инвестиции из США и приступила к созданию своих антенн почти четыре года назад. Добровольческое подразделение терробороны Киевской области «Нічна варта» присоединилось к проекту как партнер и помогло в тестировании и улучшении системы.

Сначала система успешно сбивала с толку часть российских крылатых ракет и дронов. Однако впоследствии противник адаптировался к помехам и начал устанавливать на свои аппараты дополнительные антенны.

Технологическое противостояние с россиянами идет непрерывно. Каждый ищет способ переиграть РЭБ врага. В 2024 году «Лиму» объединили с общегосударственной системой РЭБ. Модернизированная версия Lima Quant заработала в Киеве в августе 2025 года — бойцы подразделения «Нічна варта» разместили вокруг столицы сеть мощных излучателей и сформировали сплошной многоугольный щит электромагнитного шума.

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Впоследствии инженеры Cascade Systems и военные отказались от обычного глушения сигнала в пользу замены координат непосредственно на Лиму. Такое решение было принято, чтобы четко маркировать результаты своей системы.

«У нас были Аллея баобабов на Мадагаскаре и другие места, где мы уже бывали или мечтали побывать», — рассказал командир подразделения «Нічна варта» Алхимик.

По данным Cascade Systems, в течение первых трех месяцев 2026 года «Лима» сбила с курса более 30 крылатых ракет и 10 000 ударных дронов. Из 62 баллистических ракет «Кинжал», заходивших в зону действия Lima Quant, 33 поломались в воздухе, а остальные не попали в цели.

Подтвердить эту статистику из независимых источников невозможно.

Самым громким успехом комплекса, по словам командира, стало отражение атаки 24 мая, когда по Киевской области выпустили две сверхзвуковые ракеты «Орешник». Оператор применил комплекс Lima Quant против этих целей сразу после получения разведданных США по подготовке пуска.

Первая ракета «Орешник» упала в районе гаражей в Киевской области. Вторая ракета загорелась в небе и упала на временно оккупированной россиянами территории. По имеющимся данным, после этого случая россияне пока не использовали «Орешник».

Ракета «Орешник»: атаки и угрозы Путина

Напомним, в 2024 году во время ежегодной «прямой линии» Владимир Путин пригрозил Киеву ударом ракетой «Орешник». Он предложил Западу провести «техническую дуэль»: выбрать в украинской столице объект, сосредоточить там все имеющиеся натовские средства ПВО и ПРО, а Россия нанесет удар.

В 2025 году Путин заявил об изготовлении первого серийного «Орешника» и его поступления в российские войска. В ответ руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко с иронией напомнил о предыдущем неудачном пуске «Орешника», когда ракета вообще не полетела.

24 мая 2026 года российские войска в третий раз применили баллистическую ракету средней дальности «Орешник» после прежних ударов по Днепру и Львову.

Российский «Орешник»: последние новости

Напомним, украинские специалисты исследовали более 1100 компонентов из обломков российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и выяснили, что иностранных деталей в ней нет.

Как сообщил уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк, тысяча компонентов изготовлена в России, а остальные — в Беларуси. Сама же технологическая база ракеты опирается на советские разработки 1960–1970-х годов с использованием инерциальной системы наведения, что делает ее менее зависимой от западных санкций и менее уязвимой к средствам РЭБ.

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