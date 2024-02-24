Украина сбила второй А-50: СМИ узнали, каким оружием уничтожили вражеский самолет

А-50У был не простой, а модернизированной версией.
23 февраля стало известно, что Украина сбила второй самолет А-50 ПКС РФ.
Как сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на источники, ВСУ использовали ЗРК С-200, чтобы поразить самолет.
Вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 удалось сбить с зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Это советский ЗРК, прошедший ряд существенных изменений и модернизаций.
После модернизации ЗРК С-200 получил дальность поражения 300 км и стал одним из самых дальнобойных средств противовоздушной обороны.
По замыслу советских инженеров именно комплексы С-200 должны были сбивать американские стратегические бомбардировщики – носители ядерного оружия, при этом другие цели – менее заметные и низколетающие – сбивать было уже труднее.
Напомним:
Это уже третья потеря А-50. До этого аналогичный самолет вывели из строя белорусские партизаны.
14 января 2024 Воздушные силы сбили самолеты А-50 и Ил-22.
А-50 – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, благодаря которому Россия управляет атаками своей ударной авиации и обнаруживает в небе украинские самолеты.
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