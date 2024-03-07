Украина сбивает военные самолеты в 20 раз быстрее, чем РФ может их заменить — в ОБСЕ назвали количество за 13 дней

Военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ отметил, что за 13 дней украинскими силами сбиты 12 самолетов типа Су и 1 самолет-разведчик А-50У.

Полномасштабная война стала трагедией для народа Украины, но он продолжает вдохновлять и напоминать всем нам... об устойчивости и храбрости в борьбе за свою страну и ценностях демократии и свободы, а украинская армия сбивает российские военные самолеты в 20 раз быстрее, чем страна-террористка может их заменить.

Как передает "Укринформ", старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт говорил об этом во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в среду в Вене.

"В то время как ситуация на земле остается в целом статической, Украина продолжает наносить значительные потери российским силам вторжения, сбив еще три истребителя-бомбардировщика Су-34 в районах вблизи Авдеевки и Мариуполя", — заявил Окотт.

Военный советник британской миссии при ОБСЕ отметил, что за 13 дней украинскими силами сбито 12 самолетов типа Су и 1 самолет-разведчик А-50У.

"Постоянное уничтожение военных самолетов является значительным провалом для военных усилий России, учитывая, что из-за санкций Россия едва производит чуть более нескольких десятков самолетов ежегодно. И эти сообщения (о сбитии российских самолетов Украиной — ред.) свидетельствуют о том, что Россия теряет самолеты в 20 раз быстрее, чем может их заменить", — заметил Окотт.

Он отметил, что ни у кого не должно быть сомнений в истинных целях РФ в отношении Украины.

"Заместитель председателя Совета безопасности России Медведев назвал Украину "раковой опухолью", отрицая ее право на существование. И мы видели в Буче, что Россия делает на контролируемых территориях", — добавили в ОБСЕ.

Окотт подчеркнул, что Британия будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы "гарантировать, что незаконная агрессия России не победила".