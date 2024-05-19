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Украина сделала Крым непригодным для российских войск – Ходжес об ударах по полуострову

Украина сделала Крым непригодным для российских войск – Ходжес об ударах по полуострову

Бен Ходжес / Фото: ТСН.ua

По словам амеиканского генерала, РФ не может скрыть свои военные объекты от ударов Украины в Крыму.

Силы Обороны Украины своими ударами по военным объектам россиян в оккупированном Крыму делают эту территорию непригодной для врага.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес на своей странице в Х (Twitter).

"Украина делает Крым непригодным для российских войск, лишив Россию возможности использовать решающую местность в войне. На этом полуострове, который по размеру равен штату Массачусетс, россиянам негде прятать свои штабы, логистику, авиацию, военно-морские объекты", – написал он в соцсети, комментируя массовый удар по российским военным объектам в ночь на 19 мая.

Места ударов по Крыму / ©
Места ударов по Крыму

Напомним, в ночь на 19 мая оккупированном Крыму прогремели взрывы в ряде населенных пунктов полуострова. Впоследствии стало известно, что был уничтожен российский тральник проекта 266-М "Ковровец".

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