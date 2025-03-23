Украина сделала неэффективными российские КАБы: в чем причина

Использование российской армией управляемых авиационных бомб (КАБ) стало большой проблемой для ВСУ, но со временем это российское чудо-оружие удалось сделать неэффективным.

Военный аналитик, бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон в статье для 19fortyfive назвал причину, по которой это преимущество россиян было нивелировано.

Он отметил, что благодаря современной электронной системе наведения и коррекции курса, эти российские бомбы с большим зарядом взрывчатки точно поражали цели и приводили к разрушительным последствиям на месте попадания. Это позволяло наносить удары по украинскому тылу и пробивать путь пехоте оккупационной армии на передовой.

Неэффективными удары по тыловым объектам в Украине стали после того, как украинцы смогли создать систему радиоэлектронной борьбы LIMA, сделавшую российские управляемые авиабомбы крайне неточными. Эта система представляет собой комбинацию глушения сигналов, спуфинга (подмены координат) и кибератаки на навигационный приемник системы наведения управляемой бомбы.

Поняв неэффективность этого способа поражения, противник прекратил бомбардировку тыловых объектов, сосредоточившись на ударах КАБами по передовым позициям ВСУ на фронте. Однако и здесь украинцам удалось выстроить "электронную стену", в результате чего российские бомбы вместо впечатляющих опорных пунктов Сил обороны летели куда придется, порой поражая позиции российских же войск.

"Одна из слабых сторон России, которая никогда не исчезает. Они, похоже, думают, что все еще находятся в Сирии, или в Чечне, или в какой-то африканской стране — где-то там, где враг не имеет технических навыков и не имеет возможности дать отпор в пределах электромагнитного спектра. Именно высокомерие и их неспособность адаптироваться на поле боя так быстро, как мы, позволяет нам каждый раз их побеждать", — процитировал Рубен Джонсон представителя украинской компании, производящей системы РЭБ.

Напомним, в пятницу, 21 марта, украинские летчики нанесли успешный удар по пункту управления российского пограничного залога в селе Глотово Белгородской области РФ.

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