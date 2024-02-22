Украина сдерживает мощную авиацию России, но ракеты заканчиваются – западные аналитики

Эксперты отмечают, что российские ВВС могут начать действовать "относительно свободно", вне зоны досягаемости зенитного огня, не спеша обнаруживать и поражать артиллерийские позиции, командные пункты, железнодорожные узлы и любые скопления техники.

У Украины заканчиваются ракеты для защиты своего неба от атак России, что может позволить российским военно-воздушным силам "положить конец войне".

Аналитик Гаагского Центра стратегических исследований Фредерик Мертенс рассказал об этом Business Insider.

"Украина находится в невыгодном положении, когда речь идет о воздушных силах. У России есть одни из крупнейших в мире воздушных сил, тогда как Украина имеет гораздо меньше самолетов и полагается на гораздо более старые модели", — говорится в источнике.

Но Украина смогла в значительной степени умерить ВВС России от конфликта с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Благодаря противовоздушной обороне Украины российские самолеты обычно оставались в воздушном пространстве России, и хотя самолеты запускали ракеты и бомбы, их ущерб был ограничен.

"Украинская противовоздушная оборона — это один из самых больших украинских успехов в войне. Без них война могла бы быть уже проиграна", — сказал аналитик.

По его словам, благодаря ПВО воздушное пространство Украины "слишком опасно" для российских самолетов.

Он сказал, что Украина создала "взаимное отрицание воздушного пространства", назвав это "невероятной украинской победой с глубокими стратегическими последствиями".

"Если бы этого не было в 2022 году, Украина вполне могла бы проиграть войну". Но Украина может оказаться не в состоянии поддерживать этот успех", – добавил он.

Сейчас и в США предупреждают, что без дополнительного финансирования у Украины не будет достаточно рака для ПВО, чтобы остановить ракеты, которые РФ будет запускать по городам, инфраструктуре и войскам.

Накануне Россия впервые смогла взять под контроль небо в прифронтовой зоне в Авдеевке, а ее ВВС поддержали наземные подразделения. Этот комбинированный подход и привел к "деградации украинцев", сказал один из экспертов.

"Россия также активно пытается заставить Украину исчерпать свои запасы боеприпасов, что может иметь разрушительный эффект, поскольку республиканцы блокируют предоставление Украине дополнительной помощи. Снижение уровня украинской противовоздушной обороны означает, что интенсивность ударов российских беспилотников и ракет, скорее всего, вырастет и в игру" могут вступить в ее военно-воздушные силы", — отмечает эксперт.

Другой специалист — эксперт британского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявлял, что российские ВВС "до сих пор не имели никакого отношения к конфликту с точки зрения поля боя". По его словам, использование Украиной ракет класса "земля-воздух" или ЗРК не позволило ей установить господство в воздухе.

"Но без достаточного количества систем ПВО мы рискуем увидеть все больше и больше российских военно-воздушных сил, способных совершать перехват на поле боя. Риск заключается в том, что Украина проигрывает войну", — добавил Джастин Бронк.

По его мнению, российские ВВС по-прежнему представляют собой значительную угрозу.

"Даже если сейчас они не оказывают серьезного влияния на поле боя, они могут оказать его, если закончатся ЗРК", – пояснил он.

Напомним, в Москве, в том числе заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, снова говорят о намерениях наступления на Киев.

ТСН.ua выяснял, насколько реальны такие угрозы, да еще перед годовщиной российского вторжения в Украину.

Читайте также: