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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украина сегодня - это полигон для мира, и это нужно понять - "Калина"

Заместитель командира «Азова» Святослав «Калина» Паламар рассказал, как нехватка снарядов стимулировала ВСУ первыми массово применять FPV-дроны, что колоссально изменило фронт.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Святослав «Калина» Паламар

Святослав «Калина» Паламар / © Associated Press

Украина сегодня — это поле битвы, на котором мир испытывает новые методы и подходы ведения войны.

Об этом сказал заместитель командира 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины Святослав «Калина» Паламарь в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Очень жаль, что Украина сегодня поле битвы, на котором мир использует новые методы и подходы ведения войны. Давайте скажу: это же полигон для некоторых Это нужно понять, но нам нужно делать так, чтобы минимизировать потери и увеличить потери врага», — отметил он.

Паламар также рассказал, как за неимением снарядов украинцы начали первые применять FPV-дроны и это колоссально изменило фронт.

«Наши люди эрудированы, они используют технологии. FPV-дроны мы начали первые применять за неимением снарядов и артиллерии и т.д., и фронт изменился колоссально. Мы начинающие многие процессы, потому что нам нужно придумывать что-то новое», — подытожил «Калина».

Ранее Святослав «Калина» Паламар объяснил, почему у украинцев нет выбора не воевать.

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