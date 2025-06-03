Украина шокировала РФ дерзкой атакой на аэродромы: что это изменит и как отреагирует Путин

Глава СБУ Василий Малюк и атака на российские военные аэродромы / © ТСН

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Успешная атака дронами на российские военные аэродромы принесла Украине глоток долгожданного оптимизма, учитывая годы войны и усталость от того, что многие воспринимают как давление со стороны США для уступок России.

Об этом пишет The Washington Post.

Последствия атаки по самолетам для РФ

По словам украинских чиновников, во время атаки на российские авиабазы было уничтожено не менее 13 военных самолетов, а десятки — повреждены. Этот удар стал не только шоком для Кремля, но и болезненным ударом по его способности шантажировать мир ракетно-ядерной угрозой. В то же время Киев в очередной раз напомнил и Москве, и союзникам: несмотря на все трудности, Украина способна действовать точно и эффективно.

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Как утверждают украинские источники, среди пораженных машин были и носители ядерного оружия — A-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Именно эти самолеты Россия почти ежедневно применяла для ударов по украинской территории.

Хотя значительная часть деталей осталась засекреченной, одна вещь очевидна: Украина воспользовалась критической слабостью врага — тяжелая авиация оставалась неприкрытой глубоко в тылу, в местах, которые считались недосягаемыми.

Аналитики с Запада отметили, что такая атака снизит способность России к запуску крылатых ракет. В то же время они призывают не переоценивать влияние события на общий ход войны — авиапарк РФ все еще позволяет продолжать обстрелы украинских городов.

Реакция украинцев на атаку по вражеским авиабазам

Внутренняя реакция в Украине была единодушно положительной. Эта слаженная операция стала источником надежды для общества, особенно на фоне усталости от войны и дипломатических давлений.

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«Эта операция полностью меняет восприятие реальности — и в России, и в мире. Теперь наши враги вынуждены признать: украинские спецслужбы способны проникать даже на самые защищенные объекты. Когда враг теряет десятки стратегических бомбардировщиков — это не только техническая потеря, это удар по способности шантажировать мир ракетными ударами», — отметил народный депутат Украины Роман Костенко.

Экс-министр обороны Алексей Резников напомнил, что передача Украиной бомбардировщиков в 1996 году состоялась в обмен на обещания безопасности со стороны больших государств, в том числе и России.

«1 июня 2025 года Украина начала уничтожать те самые самолеты одного из главных гарантов меморандума. Гаранта, который бесстыдно использовал их против мирных украинцев», — заявил Резников, назвав атаку «особой формой военно-юридических санкций».

Другой бывший чиновник, комментируя ситуацию анонимно, назвал удар «огромным источником вдохновения для общества и войска». Однако заметил, что это может уменьшить вероятность компромисса, который мог бы приостановить войну.

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«В ближайшем будущем мы вряд ли пойдем на компромисс. А компромисс — это, вероятно, единственный путь остановить или хотя бы приостановить войну», — сказал он. И добавил: «Репутация СБУ выросла, и это событие „стоит того, чтобы попасть в учебники истории“.

О проблемах в безопасности российских авиабаз давно говорили даже сами пророссийские военные блогеры. Как объяснил Сэмюэл Бендетт из аналитического центра в Вашингтоне, оборона была рассчитана на большие дроны — «они, вероятно, не искали FPV-дроны, которые буквально проскочили под радаром».

Эти аппараты, управляемые с камер от первого лица, могли быть запрограммированы на начальный маршрут, но на завершающем этапе выведены на цель операторами. Как отметил Бендетт, на одном из видео дрон зависает над крылом бомбардировщика, а затем попадает в уязвимую часть — «характерная тактика FPV-дронов».

Среди пораженных самолетов — модернизированные модели, но такие, которые уже не производятся. Восстанавливать, например, винтовые Ту-95, нерационально. А новых поколений бомбардировщиков у России еще нет.

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Реакция России на атаку по самолетам

Несмотря на масштаб события, реакция государственных российских СМИ была взвешенной. Телеканалы «Первый» и «Россия-1» выделили лишь по 40 секунд эфира. На следующий день новость исчезла из выпусков.

«Самое разумное, что сейчас может сделать Путин — это не отвечать сразу. Лучшая реакция Путина — затягивание времени, в чем он мастер», — отметил политолог Владимир Пастухов.

"У Путина нет хороших вариантов для «симметричного ответа». У Украины нет сравнимой инфраструктуры, которую можно было бы уничтожить без гигантских жертв среди гражданских и катастрофического ущерба окружающей среде — что травмировало бы и так растерянного Трампа», — добавил Пастухов.

Прокремлевский блогер Михаил Звинчук заявил, что удар нанес «морально-психологический ущерб» и имел целью не только физический ущерб, но и «создать колоссальное напряжение в обществе».

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«Конечно, с точки зрения ослабления военного потенциала России, это крайне неприятная история, особенно из-за потери Ту-95МС», — подчеркнул он.

В то же время, представители российской оппозиции откликнулись с восторгом.

«Все говорят, что с Путиным можно говорить только с позиции силы. Вот она», — написал оппозиционер Илья Яшин.

А военный обозреватель Ян Матвеев отметил, что атака стала «прямым и чувствительным ударом по ядерной триаде», который уничтожил «редкие и дорогие бомбардировщики».

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«А главное — это уменьшило способность РФ наносить удары по украинским городам», — добавил Матвеев.

С особым успехом отмечают уничтожение А-50 — самолета-радара, который координирует воздушные операции. Таких машин у России мало. В прошлом году один уже был сбит украинской системой Patriot.

Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию «Паутина», в рамках которой поразила FPV-дронами военные самолеты на четырех аэродромах в тылу России. Всего удалось поразить 41 самолет: А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. По уточненным данным от Генерального штаба ВСУ на 3 июня, было уничтожено 12 военных самолетов врага.

По оценкам аналитиков Defense Express, свою атаку по стратегическим самолетам врага СБУ осуществила FPV-дронами «Оса» от украинской компании First Contact.

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Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что у России нет замены уничтоженным или поврежденным стратегическим бомбардировщикам — они больше не изготавливаются.