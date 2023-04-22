"Украина слышит только: "капитируйте, выполните ультиматум РФ": в ОП отвергли "мирное" урегулирование

Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия ведет против Украины войну на уничтожение.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в большинстве заявлений о "мирном" урегулировании войны Украине предлагают согласиться на ультиматум и требования России. Однако Украина не пойдет на такое решение.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Снова к основам... Когда кто-то говорит о "мирном урегулировании", Украина слышит только "сдайтесь, капитулируйте, выполните ультиматум РФ". После 423 дней кровавой войны это невозможно. Ибо это умышленная война на уничтожение, которую ведет РР, а не мифический "конфликт". Здесь нет пространства для "урегулирования", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк назвал спикера Кремля Дмитрия Пескова "человеком-попугаем".

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