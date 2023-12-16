Украина сменила стратегию, отказавшись от приоритета в виде отвовевания оккупированых РФ территорий – офицер ВСУ

Отвоевание оккупированных территорий не является сейчас основной целью ВСУ – приоритетом становится и не защита нынешней линии фронта, а убийство как можно большего числа российских военных с минимальным количеством потерь в украинской армии.

Об этом сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Репке со ссылкой на слова офицера ВСУ.

"Наша цель – добиться максимально положительного коэффициента уничтожения", – сказал BILD офицер ВСУ.

Имеется в виду соотношение своих потерь и потерям противника. "Если 10 к 1 в нашу пользу, мы пойдем дальше, если 1 к 1, мы отступим", – отметил он.

Другой военнослужащий подтвердил BILD: "Теперь уже нет давления, поэтому мы просто стремимся к максимальным потерям противника. Позиции не имеют значения, главное, чтобы большинство украинцев остались живы".

Об этом говорит и бывший западный военный, который в последние годы неоднократно консультировал Украину.

В комментарии для BILD, который он дал на условиях анонимности, он назвал происходящее "по сути контролируемым отступлением с боем". "Вы создаете минное поле и наблюдаете, как на нем погибает как можно больше русских и уничтожаются их танки. А когда они пройдут, вы отступите на километр и позволите русским въехать на следующее минное поле, которое было тем временем установлено", – сказал он.

За этой стратегией, по мнению военного советника, стоит "надежда на достижение кульминационной точки, в которой российское наступление рухнет".

Удержание или даже возвращение территорий, говорит советник, снова станет приоритетом только когда российские силы либо потеряют достаточно людей и техники, либо на фронт прибудет "оружие, меняющее правила игры", которое позволит Украине взять инициативу в свои руки.

Таким оружием, по словам советника, являются, например, "крылатые ракеты, такие как ATACMS или Taurus", а также "истребители, такие как F-16 или JAS 39".

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. Украина, скорее всего, собирает ресурсы для новых операций в 2024 году.

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