Украина сможет начать новое контрнаступление в 2025 году – WSJ: что говорит Буданов

По словам Буданова, многое зависит от того, будут ли США готовы обеспечить Украину "припасами на весь год, пока мы готовимся".

Контрнаступление ВСУ летом 2023 года не было таким успешным, как ожидалось. Однако Украина сможет снова устроить контрнаступление, но уже в 2025 году.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, которое взяло интервью у начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Как отмечается в публикации, если Украина сможет держать грамотную оборону, то в 2025 году будет в состоянии провести еще одно контрнаступление.

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"Если Украина сможет вести грамотную оборону, ослабляя российские силы и одновременно восстанавливая свои собственные, то в 2025 году она сможет начать новое контрнаступление против ослабленного противника", – говорится в статье.

Издание также привело недавнее исследование лондонского аналитического центра Royal United Services Institute о том, что российские войска, вероятнее всего, достигнут пика до конца года. А в 2025 году оккупанты будут испытывать все большую нехватку боеприпасов и бронетехники.

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Есть еще один фактор: получит ли Украина дополнительную поддержку от США, которую блокируют республиканцы в Конгрессе.

"Будут ли они готовы обеспечить нас припасами на весь год, пока мы готовимся или нет? Это интересный вопрос", — отметил Буданов.

Напомним, ранее в интервью The Telegraph Буданов предположил, что новое контрнаступление ВСУ начнется весной 2024 года.

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