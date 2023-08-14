Украина снова была под обстрелами оккупантов: как прошла ночь в регионах

В большинстве областей Украины ночь на 14 августа прошла с обстрелами. Областные государственные администрации рассказали о ситуации по состоянию на утро.

Черниговщина

За минувшие сутки враг совершил 11 обстрелов (156 взрывов). В частности, по Семеновской громаде Новгород-Северского района – обстрелы из минометов в направлении села Блешня (4 обстрела), сел Леоновка, Карповичи, Орликовка. Также зафиксирован еще один обстрел в направлении села Карповичи из АГС.

По Новгород-Северской громаде – обстрел из ствольной артиллерии в направлении села Михальчина Слобода. По Сновской громаде Корюковского район — обстрел из минометов в направлении села Елино.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные пока уточняются.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела громад Сумского района. Зафиксировано 16 взрывов. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Зафиксировано 144 взрыва. Под обстрелами были Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Шалыгинская громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (61 взрыв) и артиллерии (5 взрывов). В результате одного из артобстрелов поврежден многоквартирный жилой дом.

Великописаревская громада: совершены обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (16 взрывов). В результате минометных обстрелов повреждены частный дом и гараж.

Днепропетровщина

Вчера враг снова атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. В городе повреждены корпуса отеля. Повоеждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач. Местных жителей не задело.

Запорожская область

За сутки по области 99 ударов по 24 населенным пунктам. Вражеские БПЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Новодаровку и Малые Щербаки. 5 ударов с РСЗО пришлись по Новодаровке, Степногорску, Каменскому и Павловке, 3 ракетных удара – по Степному, а также авиационный удар по Пятихаткам. За минувшие сутки военные РФ совершили 83 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Орехова, Новодаровки, Малиновки, Левадного, Малой Токмачки, Волшебного, Красного, Ольговского, Верхней Терсы, Белогорья, Степногорска, Каменец-Подольского, Пятихаток, Лобкового, Степного и Плавней.

В результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окип Богодуховского района, Огурцово и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам как Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестово и Кисловка.

В результате вчерашнего обстрела с. Кучеривка Купянского района получил ранение 51-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

В с. Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов получила ранения и была госпитализирована 68-летняя женщина. В с. Русская Лозовая Харьковского района на территории садового общества 73-летний мужчина наступил на противопехотную мину типа "Лепесток". Его госпитализировали с взрывным ранением.

Луганщина

Оккупанты попытались иди вперед на Сватовщине, наступая на Андреевку. Однако эти попытки были остановлены Силами обороны. Не убавляет враг и нашествия с воздуха – вчера бил по Белогоровке. Под очередными ударами оказались Диброва с Белогоровкой. За сутки противник совершил – 144 обстрела (523 снаряда).

Донетчина

Оккупанты произвели 24 обстрела, обстрелянные населенные пункты: Авдеевка, Северск, Торецк, Курахово, Часов Яр, с.Благодатное, с.Клещиевка, с.Богоявленка, с.Анновка. Повреждены 2 частных жилых дома, гараж, грузовой автомобиль, 3 легковых автомобиля волонтеров, здание фильтровальной станции. За сутки по области – 2 раненых.

Одесчина

Ночью российские террористы атаковали область тремя волнами атак: двумя волнами ударных дронов и ракетами типа "Калибр". Наши силы ПВО уничтожили все.

В результате сбития ракет, которые россияне направили в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилой дом и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты окна, повреждены припаркованные рядом машины.

На трех объектах возникли пожары. На месте работают все соответствующие службы. Известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Всем оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы.

Николаевщина

Вчера и сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вчера днем зафиксированы вражеские обстрелы г. Очаков. Без пострадавших.

Вчера в результате ракетных обстрелов вблизи населенного пункта Шевченковской громады возник пожар лесополосы и сухой травы на открытой территории, которая ликвидирована. Обошлось без пострадавших.

Херсонщина

За минувшие сутки по области противник совершил 83 обстрела, по городу Херсон враг выпустил 23 снаряда.

Террористы обстреляли жилой дом в Широкой Балке, где жила семья с детьми. К сожалению, все погибли – мать, отец, младшая дочь Софийка, которой было всего 22 дня от рождения, и 12-летний Артем. Также в Широкой Балке россияне оборвали жизнь 67-летнего местного жителя.

Из-за вражеских обстрелов Станислава погибли пастор христианской церкви и его 57-летний односельчанин. У двух женщин, 59 и 24 года, диагностировали минно-взрывные травмы, им оказали помощь.

В Золотой Балке вражеским огнем повреждено по меньшей мере пять жилых домов. Ранение средней степени тяжести получила 61-летняя женщина. Обстреляли армию РФ и магазин в Комишанах. Там 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 51-летняя женщина – легкие.

Из-за обстрела многоэтажки в Херсоне ранения получили три человека, в Новокаирах — 61-летний мужчина, в гигантском — тяжелые ожоги 70% тела получил 28-летний мужчина.

В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и 63-летний мужчина, им оказывают медицинскую помощь.

На Одрадокаменку россияне сбросили три управляемых авиабомба. Разрушений получили несколько домов, пострадавших среди гражданских нет.

Также вчера в больницу обратился 59-летний житель Веселого, который накануне попал под обстрел.

Всего за сутки из-за российской агрессии семеро человек погибли, из них – двое детей. 13 человек получили ранения.

14 августа, около двух ночи российская армия снова атаковала Херсон. Тяжелые ранения получил 48-летний охранник, находившийся возле бомбоубежища. Также в результате ударов по частным домам пострадали еще двое горожан. 85-летнюю женщину доставили в больницу в средней степени тяжести, 44-летнего мужчину — в тяжелом состоянии. Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также: