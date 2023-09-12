Украина снова была под обстрелами РФ: за сутки есть раненые и жертвы – что известно

Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 утра 12 сентября. Как прошла ночь в областях Украины.

Черниговщина

За сутки – 7 обстрелов (44 взрыва). Враг из минометов, артиллерии и АГС обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы. Также зафиксированы пуски неуправляемых авиационных ракет (взрывы на территории Семеновской громады Новгород-Северского района). О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина

Ночью враг совершил 2 обстрела Зноб-Новгородской громады. Зафиксировано 10 взрывов. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничья. Зафиксировано 122 взрыва. Под обстрелами были Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Путивльская, Николаевская громады.

Великописаревская громада: в результате артобстрела повреждено частное домовладение.

Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 6 взрывов из миномета. Также с территории РФ было 10 взрывов из РСЗО. В результате обстрела получил контузию и ушибы местный житель. Поврежден частный дом.

Днепропетровщина

Вчера в Никополе 24-летний мужчина получил серьезные ранения обеих ног. Он находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Еще двое мужчин 47 и 56 лет были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

За день враг четырежды обстрелял Никополь из артиллерии и "Града". В результате обстрелов произошло два пожара, их потушили спасатели. Повреждены коммунальное предприятие, магазин, два частных предприятия, учебное заведение, пятиэтажное здание, 5 жилых домов, 5 хозяйственных сооружений, автобус, 3 легковых автомобиля и газопровод.

Вчера под вечер враг еще раз ударил артиллерией по Никополю. Попали по местному магазину. Люди не пострадали.

Ближе к ночи рашисты атаковали Марганец Никопольского района. Повреждены 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 3 линии электропередачи и 3 газопровода. Обошлось без жертв и раненых. Также враг атаковал Великомихайловскую громаду.

Запорожская область

За минувшие сутки зафиксировано 103 обстрела по 26 населенным пунктам. Рашисты совершили 7 авиаударов по Орехову и Малиновке и обстреляли из РСЗО Степногорск. 8 вражеских БПЛА атаковали Новоданиловку, Белогорье, Пятихатки, Плавное и Каменское. 87 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Павловки, Роботиного, Малых Щербаков, Степного, Лугового, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

Разрушениям подверглись 32 объекта инфраструктуры, в том числе жилые дома и хозяйственные постройки. Обошлось без погибших и раненых.

Харьковщина

На Слобожанском направлении противник нанес более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению приграничных районов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Синьковки и Ивановки. В с. Снежковка Изюмского района на берегу реки Донец взорвался на противопехотной мини "Лепесток" 71-летний мужчина, получил травмы средней тяжести, ампутацию голени.

Луганщина

Вчера вечером рашисты попали по Макеевке. Один человек погиб. Также противник нанес авиационных ударов у Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала и Белогоровка.

Наши защитники продолжают успешно сдерживать врага в Новоселовском районе. За сутки противник совершил 143 обстрела (537 снарядов).

Донетчина

Под огнем оккупантов за минувшие сутки — 14 населенных пунктов: Авдеевка, Большая Новоселка, Нью-Йорк, Курдюмовка, с. Старомайорское, с. Новоселовка Первая, с. Орловка, с. Дылиевка, с. Ласточкино, с. Предтечино. Повреждены 8 частных жилых домов, 2 ангара, 2 хозяйственные постройки. За сутки по области один человек погиб.

Николаевщина

Сегодня ночью и вчера утром враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Вчера враг обстреливал г. Очаков, в результате чего повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры. Пострадавших нет. Также вчера между населенными пунктами Куцурубской громады зафиксированы вражеские обстрелы по открытой территории. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 75 обстрелов (386 снарядов), из них по г. Херсон – 3 артиллерийских обстрела (14 снарядов). Рашисты попали в районы 22 населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры, админздания, здания амбулатории и учебного заведения Херсонского района.

Также оккупанты атаковали центральную часть села Кизомис: зафиксировано четыре "прилета" по населенному пункту. В частности, оккупанты попали в административное здание. Пострадавших среди местных жителей нет.

Враг обстрелял амбулаторию в деревне Станислав. Из-за обстрела медучреждения пострадали две женщины – 33-летняя фельдшер и 63-летняя пациентка. В медицинском заведении повреждены окна и крыша.

Из-за вражеских обстрелов Белозерки в одном из домов произошел пожар, а также повреждено образовательное учреждение. Пострадали двое мужчин. У 53-летнего местного жителя диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 48-летнего мужчину.

При обстреле войсками РФ с. Садовое ранение получил 50-летний мужчина. Всего за сутки из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

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