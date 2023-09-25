Украина снова находилась под обстрелами оккупантов: как прошла ночь в регионах

Ночь на 25 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах по состоянию по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 8 обстрелов (142 взрыва).

Враг применил минометы, артиллерию, РСЗО. Обстрелы по громадам Черниговского и Новгород-Северского районов.

В одном из сел Новгород-Северской общины в результате взрывов поврежден автомобиль. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили обстрел Середино-Будской громады. Зафиксировано 10 взрывов из миномета. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов.

В Середино-Будской громаде в результате одного из обстрелов повреждены 2 частных дома.

Днепропетровщина: ночью в области из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили.

Дважды агрессор атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской сельской и Мировской громадам.

Загорелась сухая трава; пламя уже усмирили. Изуродованы агрофирма и линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших.

Вчера днем россияне устроили по Никопольскому району. Под удар вражеской артиллерии попала Марганецкая громада. Загорелась сухая трава. Пожар оперативно обуздали спасатели. Люди не пострадали.

Запорожская область: за минувшие сутки россияне нанесли 140 ударов по 23 населенным пунктам области.

Враг атаковал БПЛА Гуляйполе, Новоданиловку и Новодаровку, обстрелял из РСЗО Новоданиловку, Роботино и Полтавку, также зафиксировано 5 авиаударов по Орехову и Малой Токмачке.

Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Жители мирных громад не пострадали.

Харьковщина: за прошедшие сутки авиационный удар потерпела с. Чернещина в Изюмском районе. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 16 населенным пунктам.

Сегодня в районе с. Андреевка Изюмского района в результате наезда на взрывное устройство при проведении полевых работ взорвался автомобиль КамАЗ. 62-летний водитель госпитализирован в областную больницу с ранениями.

Луганщина: на Новолюбовку россияне направили два фосфорно-магниевых боеприпаса, из-за чего произошло возгорание сухой травы вокруг населенного пункта. В соседнем Невском зафиксировано 10 взрывов, деревня под постоянным огнем россиян. Вчера враг также нанес авиационных ударов по Новоегоровке и Невскому.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.

В сутки противник совершил 145 обстрелов (543 снарядов).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 22 обстрела.

Под огнем россиян – 10 населенных пунктов. За сутки по области два человека погибли.

Николаевщина: ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области была уничтожена крылатая ракета типа "Калибр".

Сегодня утром вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались г. Очаков Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Одесская область: ночью россияне атаковали область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.

К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Она была оперативно ликвидирована.

Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

В Одессе в результате взрывной волны пострадало одно гражданское лицо. Женщина получила повреждение обломками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице.

Херсон: сегодня ночью враг обстрелял Херсон. Повреждено здание учебного заведения.

За минувшие сутки по области противник совершил 87 обстрелов (497 снаряда), из них по г. Херсон противник совершил 6 обстрелов.

Российские военные попали в районы 23 населенных пунктов области; территорию и здания медицинского и учебного заведения, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе; территорию и постройки заводов в Херсоне.

Также россияне ударили из авиации по Бериславу. Разрушены частные дома. Погибла женщина. Ее личность устанавливается.

Травмированный полицейский 1990 года рождения. Также повреждения разной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина. Все пострадавшие доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Еще один авиаудар – по селу Львово. Погиб мужчина 67 лет.

Оккупанты нанесли очередной удар по центру Херсона.

Люди, которые просто шли в магазин, сейчас – в больнице. Это мужчины 80 и 50 лет. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Еще три человека, мужчины в возрасте 54 лет и 81 год и 41-летняя женщина, получили легкие травмы. И будут лечиться амбулаторно.

Враг сбросил на Херсон две авиабомбы. Одной попали по промзоне в Днепровском районе, другой по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе.

В результате сброса КАБ на одно из предприятий Херсона травмирован человек.

Ранение получила находившаяся на территории женщина-хранитель 49 лет.

У нее легкие повреждения. Помощь оказана на месте.

Всего за сутки из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 — получили ранения.

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