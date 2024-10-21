Украина снова оказалась под ударом россиян: все детали вражеской атаки

В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали четыре человека.

Киев, Кривой Рог, Харьков, Сумы и Запорожье – именно эти города оказались под ударом врага в ночь на 21 октября. Россияне уже традиционно атаковали Украину в понедельник. Запускали все, что только имели – ракеты, дроны и авиационные бомбы. Без последствий не обошлось. Удар по Киеву

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Уже традиционно враг поставил под прицел столицу. Оккупанты не уменьшают интенсивность воздушных атак по Киеву. Об этом сообщает Сергей Попко, начальник КМВА. Воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов. Российские БПЛА заходили в сторону столицы по разным направлениям. Уже в 4 утра появилась информация о первых последствиях вражеской атаки.

В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в Днепровском районе. Предварительно, на открытой территории. Осуществляется обследование. Пожар не обнаружен. Информация о возможных разрушениях или пострадавших в эту минуту не поступала.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков вражеских дронов еще в двух районах города.

"В результате падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание кровли частного жилого дома. Пожар оперативно локализовали. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. В Голосевском районе обломком повреждено окно и отделка стен в 9-этажном жилом доме. Пожаров нет. Пострадавших нет. указан в сообщении.

Позже в КМВА сообщили, что силами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, а это примерно до десятка БПЛА врага, угрожавших городу, были обезврежены.

В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города. В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала. и есть выбитые окна. Без разрушения и пожаров не обнаружено.+++ На данный момент известно об одном пострадавшем в Соломенском районе лице.

Последствия атаки в Киевской области

Между тем, полиция Киевщины фиксирует последствия атаки врага на регион. По данным правоохранителей, в Киевской области повреждения получили дома местных жителей и автомобили.

"По состоянию на 08:30 в одном из районов повреждены два многоквартирных и один частный дома, гаражное помещение, три автомобиля, а также местный рынок. Информация о пострадавших отсутствует. Полиция Киевщины напоминает гражданам, что во время объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и немедленно направляться в ближайшее укрытие", — указано в сообщении.

Впоследствии начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко также сообщил о том, что попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено. Однако в одном из населенных пунктов повреждена кровля многоэтажного жилого дома, а также выбиты окна.

Атака на Кривой Рог

Этой ночью враг не давал спокойно спать и жителям Кривого Рога. В результате ракетного удара по городу пострадали четыре человека. Среди раненых оказалась 12-летняя девочка. Также повреждены гостиница, многоэтажки, автомобили и не только. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ранена 12-летняя девочка. Ее состояние, к счастью, удовлетворительное. Лечится дома. Среди пострадавших и 22-летний мужчина и женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.

По информации от правоохранителей, в результате ракетного удара в городе повреждено здание гостиницы, магазины, заведение культуры. Выбиты окна в пяти многоэтажках, изуродованы 14 автомобилей.

"20 октября около 23:00 кафиры снова попали ракетой по городу. В результате взрыва пострадали гражданские граждане, среди которых ребенок. Повреждены здание гостиницы, магазины, заведение культуры. Выбиты окна в пяти многоэтажках, изуродованы 14 автомобилей. Сейчас на месте продолжают работать Следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория, медики и ГСЧС.

Удар по Харькову

Жуткие последствия вражеской атаки фиксируют и в Харькове. По состоянию на 3 часа ночи 21 октября там известно о 12 пострадавших из-за российских обстрелов. Об этом сообщает полиция Харьковской области в сообщении в соцсетях. Полицейские задокументировали последствия атаки противника.

Тем временем Харьковская областная прокуратура опубликовала момент вражеского удара по Киевскому району Харькова.

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, предварительно для ударов по городу враг применил авиационный боеприпас.

Впоследствии в прокуратуре уточнили, что по состоянию на 9 утра 21 октября количество пострадавших в результате вражеской атаки по Харькову уже составляло 13 человек.

Обстрел Сумщины

В ночь на понедельник россияне нанесли авиационный удар и по Сумской области. Под прицелом окупантов оказалась критическая инфраструктура Роменского района, есть обесточивание. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

"Враг продолжает атаковать Роменщину. Сегодня ночью, 21 октября россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. В результате вражеской атаки несколько населенных пунктов были обесточены. Аварийно-спасательные службы работают. Электроснабжение возобновляется", — указано в сообщении.

Удар по Запорожью

Кроме того, за сутки оккупанты нанесли 229 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом утром 21 октября сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам, Новодаровке, Новоданиловке, Малой Токмачке. 97 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малу Токмачку. даниловку и Роботине.114 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного", — рассказал Федоров.

Он добавил, что поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. В то же время мирные жители не пострадали. А уже через несколько часов Федоров сообщил, что враг снова атаковал Запорожье.

"Россия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья. Предварительно, один человек ранен. Взрывной волной повреждены дома рядом", — говорится в сообщении.

Как отработала ПВО?

В общей сложности этой ночью противник атаковал Украину ракетами разных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Об этом сообщили Воздушные Силы.

По состоянию на 09:30 радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника. 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

116 враждебных БПЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ).

Примечательно, что оккупанты научились использовать "шахеды" для разведки. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, российские дроны теперь могут делать фото.

"Россияне опубликовали кадры из камеры шахеда. Как я и говорил ранее, РФ использует шахеды сейчас также в качестве разведчиков, кроме этого значительное количество из них улетает без боевой части и управляется дистанционно ", — указано в сообщении.

В то же время, Коваленко успокоил, что все больше "шахедов" будут сбиваться украинскими дронами.

Напомним, Россия устроила по жилому кварталу Запорожье: ужасные кадры с места происшествия.

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