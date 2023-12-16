Украина снова пережила вражескую атаку: как прошла ночь в регионах

Ночь в регионах Украины была неспокойной.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Хмельницкая область: ночью во время сигнала воздушной тревоги в области силы ПВО обезвредили 1 БпЛА типа "Shahed". Информация о травмированных и повреждении имущества не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Киевщина: ночью враг совершил атаку ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась около пяти часов. В области работали силы ПВО.

По предварительной информации, попаданий и повреждений не зафиксировано. Пострадавших нет.

Кировоградская область: ночь прошла спокойно. Вчера в Кропивницком районе силы ПВО уничтожили крылатую ракету. Без пострадавших и разрушений

Черниговщина: в сутки — 3 обстрела (8 взрывов).

Враг обстреливал Новгород-Северский район из минометов, применил неуправляемые ракеты, дважды запускавшиеся с вертолетов. Также по информации Воздушных сил, ночью над Черниговщиной сбили ударный БпЛА "Shahed". О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 5 минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов.

Вчера в течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв.

Запорожская область: оккупанты били по 19 городам и селам области, зафиксировано 107 ударов.

Днепропетровщина: четырежды в течение вчерашнего дня под прицелом агрессора находился Никополь. Били по районному центру по тяжелой артиллерии. Выпустили полтора десятка снарядов.

Пострадали старушка с внучкой. 83-летняя женщина с минно-взрывной травмой и ранением лица госпитализирована. 16-летняя девочка будет лечиться дома.

В городе повреждены магазин, 14 частных домов, 10 хозяйственных построек. Изуродованы три гаража, 7 парников, авто, несколько линий электропередач и газопровод.

Поздним вечером на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники уничтожили над Синельниковским районом 2 "Шахеда". Обломки упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Спасатели огонь оперативно потушили. Обошлось без жертв.

Харьковщина: артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенных пунктов региона. В результате вражеского обстрела г. Купянск (район Южного вокзала) разрушена летняя кухня, выбиты окна в доме. Без пострадавших.

В селе Богуславка Изюмского района в результате вражеского удара (предварительно – БПЛА "Шахед") произошло возгорание частного дома. Без пострадавших.

В селе Донецкое Изюмского района в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали, состояние среднее.

Луганщина: вчера оккупанты двинулись в сторону донецких Тернов, недалеко от Невского, а также попытались атаковать Макеевку. Все эти попытки завершились для противника безрезультатно.

За сутки противник совершил 119 обстрелов (517 снарядов).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 12 обстрелов.

Под огнем находились следующие населенные пункты: Курахово, Авдеевка, с.Нетайлово, с.Тоненькое, с.Клещиевка.

Повреждены 7 жилых домов (из них 3-х многоквартирных), силовой кабель Кураховской ТЭС.

Николаевщина: этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены два вражеских БпЛА "Shahed-131/136".

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по береговой полосе и г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались за пределами сел Дмитровка, Ивановка и по побережью Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник произвел 83 обстрела (483 снаряда), из них по г. Херсон — 8 обстрелов (36 снарядов).

Россияне ударили по Днепровскому району Херсона. Попали по жилому дому. "Скорая" доставила в больницу двух пострадавших. На момент обстрела они находились в собственных домах.

Состояние потерпевших оценивают как средней тяжести. Медики оказывают им помощь.

Также в результате вражеских артиллерийских обстрелов Херсона пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали.

Ночью в результате падения БПЛА на территорию медицинского учреждения в Херсонском районе возник пожар в двух законсервированных корпусах, выбиты окна в действующем корпусе, пробита стена. В заведении находились 79 пациентов и ориентировочно 25 человек персонала. Травмы средней тяжести получил врач во время дежурства на рабочем месте.

Также ночью противник нанес удар дроном-камикадзе в Херсонском районе, повреждено здание на территории исправительного заведения. Огненное поражение 1 БПЛА, скорее всего, "Шахед". Без пострадавших.

За сутки по области 4 человека получили ранения.

Напомним, сегодня ночью оккупанты снова ударили по украинским городам. Все подробности читайте в новости.

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