Украина снова сбивает баллистику: сколько ракет уничтожило ПВО этой ночью

ПВО (иллюстративный фото) / © Getty Images

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В ночь на 14 июля украинская противовоздушная оборона сбила пять из восьми баллистических ракет, выпущенных Россией. Также Силы обороны обезвредили более сотни ударных беспилотников и две управляемые авиационные ракеты.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 18:00 13 июля российские войска атаковали Украину восемью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 135 ударными беспилотниками разных типов, в частности Shahed, "Гербероль" дронами-имитаторами «Пародия».

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По состоянию на 09:00 силы ПВО, по предварительным данным, сбили или подавили пять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, две ракеты Х-59/69 и 108 ударных БПЛА.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 25 ударных беспилотников на 17 локациях. Также обломки сбитых целей рухнули в 10 местах. Информация о двух баллистических ракетах уточняется.

Военные добавили, что атака продолжается, а в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники и призвали граждан соблюдать правила безопасности.

Напомним, российские захватчики ночью ночью на 14 июля атаковали Киев баллистическими ракетами. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО, но есть попадания. Прошло без погибших и травмированных.

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