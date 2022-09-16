Украина согласится возобновить экспорт аммиака из РФ только в обмен на военнопленных: что сказали у Путина

Президент Украины Владимир Зеленский согласится возобновить поставки экспорта российского аммиака через Украину только при условии, что Москва вернет украинских военнопленных.

В Кремле отреагировали на такое предложение и сказали, что не согласятся обменять украинских военнопленных на возобновление транзита аммиака из РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Reuters.

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Как пишет издание, Зеленский предложил эту договоренность ООН, которая хочет возобновить подачу российского аммиака в Украину, чтобы снизить глобальный дефицит удобрений.

"Я против поставок аммиака из РФ через нашу территорию. Я бы делал это только в обмен на наших пленных. Это я предлагал ООН", — сказал он.

Как пишут российские средства массовой пропаганды, спикер Кремля Дмитрий Песков отверг эту идею.

Зеленский добавил, что сотни российских военных попали в плен во время контрнаступления Украины в Харьковской области. Несмотря на это, по мнению главы государства , в России под стражей находятся больше наших военных, чем в Украине российские.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина во время активного контрнаступления в Харьковской области пополнила обменный фонд российскими офицерами, которых можно обменять на защитников "Азовстали".

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