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Украина сохраняет эффективность на Донбассе, хотя Россия усилила интенсивность своих операций – британская разведка

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Украина сохраняет эффективность на Донбассе, хотя Россия усилила интенсивность своих операций – британская разведка

Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ

Армия РФ продолжает попытки оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Россия усилила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Украинцы оказывали сильное сопротивление: силы заняли хорошо вкопанные оборонные позиции. Операция объединенных сил Украины, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом. Однако Россия добилась некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений", — отмечает разведка.

Захват Россией Северодонецкого "кармана" приведет к оккупации всей Луганской области. Хотя сейчас это главные усилия России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.

Если линия фронта на Донбассе будет продвигаться дальше на запад, это расширит линии связи России и, вероятно, ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями материально-технического обеспечения, считают британские разведчики.

Напомним, по состоянию на 24 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 29,3 тысяч человек.

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