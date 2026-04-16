Украина сорвала нефтяное «золотое время» Путина на фоне войны в Иране: детали от The Telegraph

Пожар на НПЗ в России / © Associated Press

Украина нанесла один из самых мощных ударов по российской нефтяной инфраструктуре, что существенно ударило по доходам Кремля на фоне выгодной для Москвы конъюнктуры из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

После атаки беспилотников на порт Усть-Луга – один из ключевых экспортных узлов РФ – были повреждены резервуары с нефтью и оборудование для перевалки. Пожар был настолько масштабным, что дым был виден даже с территории Финляндии.

По данным западных СМИ, дроны преодолели сотни километров и смогли обойти несколько эшелонов российского ПВО, нанеся точечные удары по стратегическому объекту.

Это уже второй удар через несколько дней по критической нефтяной инфраструктуре России.

Удар по кошельку Кремля

Атаки Украины произошли в момент, когда Россия начала получать сверхдоходы от роста мировых цен на энергоносители на фоне конфликта вокруг Ирана.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке Москва зарабатывала до 760 миллионов долларов каждый день на экспорте нефти и газа. В марте эти доходы могли достигать почти 24 миллиардов долларов.

Однако украинские удары по инфраструктуре фактически сорвали часть этих доходов. По оценкам, из-за атак было нарушено до 40% экспортных мощностей российской нефти.

Это стало одним из самых серьезных сбоев в поставках нефти в современной истории России.

Проблемы для экономики РФ

Еще до роста цен доходы России от нефти и газа существенно падали — почти на 47% в годовом измерении.

В то же время, бюджет РФ оказался под давлением: дефицит приблизился к критическим показателям, а расходы на войну растут.

На этом фоне, по данным Financial Times, Владимир Путин даже вынужден был созвать крупный бизнес и просить дополнительного финансирования для поддержки оборонного бюджета.

Масштабная кампания Украины

Украина уже больше двух лет системно бьет по нефтяно-газовому сектору России, пытаясь лишить Кремль ключевого источника финансирования войны.

В последнее время атаки только усилились. За первые месяцы 2026 года количество ударов по территории РФ выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.

Кроме портов под удары попадают нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и танкеры.

В частности, недавно был поражен НПЗ в Киришах, который обеспечивает более 6% переработки нефти в России.

Что это значит

Эксперты отмечают, что даже при высоких мировых ценах на нефть Кремлю становится сложнее превращать эти доходы в военные расходы.

В то же время, полностью остановить российский нефтяной сектор такими ударами невозможно — Россия сохраняет альтернативные маршруты экспорта, в частности в Азию.

Тем не менее, украинская стратегия постепенно ослабляет финансовые возможности РФ и ограничивает ее способность вести затяжную войну.

Напомним, в ночь на 16 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе (Краснодарский край). На НПЗ вспыхнули резервуары с горючим, а огонь не могут усмирить до сих пор.