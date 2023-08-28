Украина создала бригаду морских дронов: Гуменюк рассказала, чем она важна

Чтобы вернуть свою акваторию, Украина создала бригаду морских дронов.

Об этом рассказала в эфире телемарафона спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, партнеры высоко оценили креативность разработчиков морских дронов. Также Гуменюк добавила, что еще несколько лет назад шли разговоры о создании бригады дронов, а уже сегодня они применяются против врага.

Она считает, что ВМС должны использовать все доступные методы для победы, поэтому морской фронт также важен. Вооруженные Силы планируют доминировать в акватории Черного моря.

"Не обязательно выстраивать великанов, чтобы побить тех же великанов. Мы уже убедились, что маленькими ударами мы можем наносить больший вред", — сказала спикера, подчеркнув, что на сегодняшний день у Украины достаточно морских дронов, чтобы переломить ход войны на морском фронте.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что на фронте применяют новый украинский дрон "Великий Бандерик".

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