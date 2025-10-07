- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 2 мин
Морской дрон-революционер: Украина создала оружие, которое делает флот РФ беззащитным перед РЕБ
Новый украинский морской дрон с помехоустойчивыми FPV-дронами атакует российские порты, меняя военно-морскую войну.
Украина разработала новый тип надводного беспилотника, который несет оптоволоконные FPV-дроны, устойчивые к радиоэлектронным помехам, что может изменить подходы к военно-морской войне, как показывают удары по российским портам.
Об этом пишет Forbes.
Новый украинский морской дрон, похожий на катер-камикадзе класса "Магура", оснащен отсеками для запуска оптоволоконных FPV-дронов, не зависящими от радиосигналов и неуязвимыми к помехам. Это первый зарегистрированный случай использования таких дронов с морских платформ. Они позволяют атаковать цели далеко за береговой линией, как показали удары по нефтяным терминалам в Туапсе и Новороссийске 24 сентября.
"Учитывая ограниченные ресурсы флота, Украина делает ставку на дешевые, одноразовые беспилотники", - отметил Грегори Фалько из Корнельского университета.
Аналитик Елена Крыжановская подчеркнула, что интеграция оптоволоконных дронов с морскими носителями открывает новые возможности. Рой Гардинер добавил, что такие системы эффективны против российских целей в Черном море, несмотря на препятствия. Сэмюэл Бендетт из Центра новой американской безопасности назвал Украину лидером по разработке различных беспилотников.
Обнаружение дрона "Магура" со взрывчаткой у берегов Турции в 900 милях от Украины подтверждает дальность и универсальность этих систем. Россия также экспериментирует с морскими носителями для FPV-дронов, но украинские разработки, по словам экспертов, опережают мировые аналоги, заменяя традиционные корабли на "рои" беспилотных платформ.
Напомним, что европейский производитель оружия Thales разработал новую 70-мм ракету с боеголовкой FZ123, которая создает "стальное облако" для уничтожения дронов, таких как российские "Шахеды", атакующие Украину.