Морской дрон-революционер: Украина создала оружие, которое делает флот РФ беззащитным перед РЕБ

Начальник ГУР Кирилл Буданов во время презентации морских беспилотников "Магура" в Киеве / © Getty Images

Украина разработала новый тип надводного беспилотника, который несет оптоволоконные FPV-дроны, устойчивые к радиоэлектронным помехам, что может изменить подходы к военно-морской войне, как показывают удары по российским портам.

Об этом пишет Forbes.

Новый украинский морской дрон, похожий на катер-камикадзе класса "Магура", оснащен отсеками для запуска оптоволоконных FPV-дронов, не зависящими от радиосигналов и неуязвимыми к помехам. Это первый зарегистрированный случай использования таких дронов с морских платформ. Они позволяют атаковать цели далеко за береговой линией, как показали удары по нефтяным терминалам в Туапсе и Новороссийске 24 сентября.

"Учитывая ограниченные ресурсы флота, Украина делает ставку на дешевые, одноразовые беспилотники", - отметил Грегори Фалько из Корнельского университета.

Дрон "Магура". / © Getty Images

Аналитик Елена Крыжановская подчеркнула, что интеграция оптоволоконных дронов с морскими носителями открывает новые возможности. Рой Гардинер добавил, что такие системы эффективны против российских целей в Черном море, несмотря на препятствия. Сэмюэл Бендетт из Центра новой американской безопасности назвал Украину лидером по разработке различных беспилотников.

Обнаружение дрона "Магура" со взрывчаткой у берегов Турции в 900 милях от Украины подтверждает дальность и универсальность этих систем. Россия также экспериментирует с морскими носителями для FPV-дронов, но украинские разработки, по словам экспертов, опережают мировые аналоги, заменяя традиционные корабли на "рои" беспилотных платформ.

Напомним, что европейский производитель оружия Thales разработал новую 70-мм ракету с боеголовкой FZ123, которая создает "стальное облако" для уничтожения дронов, таких как российские "Шахеды", атакующие Украину.