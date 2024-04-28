Украина создала ударный дрон из спортивного самолета: Forbes об особенностях "Ниндзи"

Украинские инженеры превратили спортивный самолет Nynja в ударный беспилотник-камикадзе дальнего действия.

Об этом пишет Forbes.

В частности, один из них обнаружили на территории России в почти 1000 км от российско-украинской границы, что по крайней мере соответствует глубине первого удара.

На фотографии, опубликованной на этой неделе в сети российским пропагандистом Кириллом Федоровым, изображен разбитый самодельный беспилотный летательный аппарат вверх ногами в российском поле. Планер является адаптацией Ninja, доступной в готовом виде от Aerosor в Киеве или как комплект, который покупатель собирает дома.

Ninja может преодолеть до 600 км на скорости в 160 км/ч, с полезной нагрузкой более 200 килограммов.

Nynja по форме, размеру и характеристикам похож на другой украинский спортивный беспилотник, адаптацию местного Aeroprakt A-22. 2 апреля по меньшей мере один беспилотник А-22, начиненный взрывчаткой, врезался в завод в экономической зоне "Алабуга" (Татарстан), в более чем 965 км от украинской границы, где собирают беспилотники Shahed для российских военных.

Вероятно, Nynja оснащен видеокамерой, дающей картинку "удаленному" оператору. Связь, возможно, поддерживается через спутник, а навигация осуществляется с помощью GPS. На опубликованных пропагандистом фотографиях также можно заметить, что самодельный БПЛА под дном нес легкую авиабомбу ФАБ-100.

Взрывчатка расположена "под брюхом", а не внутри. Это означает, что дрон потенциально может сбросить бомбу и вернуться назад, что делает его многократным.

Однако, по мнению авторов статьи, нет веских причин для Украины использовать дрон Nynja более одного раза. Его можно запустить один раз и поразить что-нибудь ценное для России.

Сколько дронов Nynja может быть в Украине, сказать сложно.

Летчик Матье Бурден, с которым консультировался журналист Forbes, говорит, что самолеты Ninja вдруг стали дефицитом в Украине с началом полномасштабной войны. По его мнению, все доступные экземпляры сейчас идут на военные нужды.

Ранее в Forbes проанализировали, как изменилась роль дронов за 2 года войны.

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