Украина способна достигать нужных целей в тылу РФ оружием собственного производства — ISW

Недавние взрывы на нефтеперерабатывающих заводах России, пожары и уничтожение военной техники на военном аэродроме во временно оккупированном Джанкое свидетельствуют о том, что Украина способна поражать нужные ей цели в тылу врага с помощью оружия отечественного производства.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Недавние украинские удары, направленные на российскую военную инфраструктуру на территории России, угрозу российской нефтепереработке и экспорту, а также усиление давления на российскую систему противовоздушной обороны продемонстрировали, что Украина может достичь определенных асимметричных последствий с помощью ударов ограниченным количеством вооружений в основном отечественного производства" — говорится в отчете.

Аналитики привели слова руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что Украина планирует противодействовать будущим российским наступательным операциям, продолжая наносить удары по российским военным объектам на территории РФ.

"ISW продолжает считать, что украинские удары по объектам на территории России являются соответствующим компонентом украинской кампании по достижению деградации отраслей, поддерживающих российские военные усилия и военный потенциал, развернутый в российском тылу", — говорится в отчете.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что у Украины есть план по уменьшению военного потенциала российской армии.

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