Украина срочно нуждается в дополнительных системах ПВО: в МИД сообщили, реально ли их получить

Украина ведет переговоры с рядом партнеров о срочной передаче систем ПВО разных типов.

Украина определила ряд стран-партнеров, которые имеют в наличии и могли бы в кратчайшие сроки передать системы противовоздушной обороны, не вошедшие в предыдущие объявленные пакеты помощи, чтобы усилить защиту украинской критической инфраструктуры от российских атак.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет УНИАН.

Он отметил, что в ходе состоявшегося 3-4 декабря визита главы МИД Андрея Сибиги в штаб-квартиру НАТО обсуждалось несколько ключевых тем, но прежде всего – дополнительная военная поддержка и особенно усиление воздушного щита над Украиной.

По словам Тихого, Украине еще до конца текущего года, то есть крайне срочно, необходимо получить 20 систем ПВО типа Hawk, NASAMS или Iris-T, для защиты конкретных критических объектов энергосистемы.

"По итогам переговоров министра в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которое может быть передано Украине в кратчайшие сроки", – отметил спикер.

Теперь ведется активная работа с партнерами, идет конкретное обсуждение, чтобы договориться о предоставлении Украине этого вооружения.

"Обсуждал министр Сибига также с коллегами вопросы передачи дополнительных систем Patriot. Это лучшая система, которая на сегодняшний день есть и которая способна перехватывать баллистические ракеты. Также есть понимание, где есть дополнительные системы. Идет работа над тем, чтобы их привлечь", — пояснил Тихий. .

Спикер также ответил, рассматривалось ли предоставление Украине противоракетного комплекса THAAD.

"Нет табу в общении с нашими партнерами относительно типов оружия и систем, которые могут быть переданы Украине. Поэтому продолжается обсуждение различных типов этих систем, которые могут быть переданы", — подчеркнул Георгий Тихий.

Напомним, США развернут в Израиле батарею противоракетного комплекса THAAD, в котором нуждалась Украина. Американские военные имеют ограниченное количество таких систем, способных сбивать "Кинжалы".

Читайте также: