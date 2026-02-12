Украина срочно перестраивает ПВО: что меняют после жесткой критики Зеленского

Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Система противовоздушной обороны Украины работает в условиях постоянных массированных атак России – ежедневных пусков ударных дронов и периодических ракетно-авиационных ударов. В таких реалиях ПВО вынуждена не просто держать оборону, а постоянно перестраиваться и искать новые решения.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о комплексе срочных изменений в Воздушных силах и системе ПВО, которые должны повысить эффективность защиты украинского неба.

ПВО работает на грани возможностей

По словам Сырского, за последние два года эффективность украинского ПВО держится на уровне около 74%. Этот показатель пытаются повысить за счет инноваций, технологизации и более гибких управленческих решений.

Реклама

Ежедневно российская армия применяет от 100 до 200 ударных БпЛА типа Shahed, а также периодически совершает массированные ракетно-авиационные удары.

В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, работающие во всепогодном режиме. В благоприятную погоду активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. В совокупности это позволяет уничтожать до 70% и более воздушных целей.

Отказ от бюрократии и перераспределение функций

Сырский подчеркнул, что устойчивость ПВО зависит от ряда факторов:

ритмического снабжения средств поражения;

технологическое обновление;

эффективных кадровых и управленческих решений;

быстрой адаптации к новым угрозам;

отказ от устаревших бюрократических практик.

В настоящее время продолжается комплекс организационных мероприятий. В частности, планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, отвечающим за прикрытие важных объектов. Также наращивается количество и качество дронов-перехватчиков.

Реклама

Отдельно ведется активная работа с международными партнерами, чтобы решить проблему дефицита ракет к зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации.

Зеленский подверг резкой критике работу ПВО

Недавно президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в энергетике в регионах. Во время разговора он резко высказался о работе воздушных сил в приграничных областях.

Президент подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ должны действовать значительно оперативнее, чтобы нарастить возможности защиты Харьковщины и других граничащих с Россией регионов от атак "Шахедов" и других ударных дронов.

"У Украины нет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся", - заявил Зеленский.

Реклама

Также президент обратил внимание на проблемы с электроснабжением в регионах. По его словам, в отдельных общинах реакция власти на длительные отключения запоздала. Сложная ситуация фиксируется, в частности, в городах Днепропетровской области и Кривом Роге.

Проблема не только в организации, но и в нехватке ракет

Отдельной болезненной темой остается дефицит боеприпасов для ПВО. Владимир Зеленский заявил, что до утра 16 января Украина фактически не имела ракет в несколько систем противовоздушной обороны.

По его словам, необходимые ракеты удалось получить только после очередных договоренностей с партнерами.

"До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. Сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты", - подчеркнул президент.

Реклама

Зеленский добавил, что ему каждый раз приходится выбивать пакеты помощи из США и Европы, ведь страны имеют собственные ограничения по минимальным запасам вооружения на складах.

Президент подчеркнул, что вопрос не только в количестве систем Patriot — Украина получила много разных комплексов ПВО, но для их эффективной работы нужны постоянные и стабильные поставки ракет.

Ранее Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о подготовке новых вкладов партнеров в оборону государства на заседании Рамштайн. Речь идет о закупке критически важных средств противовоздушной обороны, финансировании украинских дронов и ракет, разработке совместных оборонных проектов и сотрудничестве в рамках оборонно-промышленного комплекса.