Украина стабилизировала ситуацию на севере, но оккупанты давят на востоке — CNN

ВСУ получили оружие и это изменило ситуацию на фронте.

Украина стабилизировала ситуацию в Харьковском направлении после того, как месяц назад Москва начала наступление. Это произошло благодаря большему количеству вооружения и разрешению использовать его для поражения позиций на территории России. Но силы Киева растянуты в других местах вдоль линии фронта протяженностью 1000 км и беззащитны перед смертоносными российскими авиационными бомбами.

Об этом пишет CNN.

В частности, старший офицер Службы безопасности Украины с позывным Банкир, воюющий в Харьковской области, рассказал CNN, что способность поражать российские цели через границу уже имеет положительное влияние.

"Появилась возможность совершать локальные контратакирующие операции и отвоевывать территории, которые, например, были захвачены противником неделю назад", — сказал офицер.

По словам Егора Чернева, заместителя главы комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, американская система HIMARS стала основным оружием для ударов по российским позициям.

Из-за угрозы ударов с HIMARS россияне стали реже использовать ракетные системы С-300 и С-400 для обстрелов Харьковской области, но проблемой остаются планирующие бомбы. Они сбрасываются с такой высоты, что оказываются вне зоны досягаемости украинской обороны.

"К сожалению, у нас пока нет разрешения сбивать российские самолеты на аэродромах американским оружием, и у нас нет разрешения использовать ракеты ATACMS на российской территории", – сказал Чернев, имея в виду ракетную систему дальнего радиуса действия.

"Из-за этого мы до сих пор не можем решить вопрос по нанесению ударов планерными бомбами по нашей территории. Харьков и другие приграничные районы все еще страдают от бомбовых ударов, погибают многие мирные жители", — добавил он.

На востоке Москва нацелилась на город Часов Яр в Донецкой области. Российские войска добились определенных успехов. Далее к югу вдоль восточной линии фронта россияне продвинулись к западу от города Авдеевка, захваченного российскими войсками в феврале.

Ранее представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что россияне провалили наступление на Харьковщину.

РФ опрокидывает войска из Херсона на Харьковщину, поскольку ее войска здесь сильно погрязли и нужно подкрепление. Аналитики накануне заявили, что российские войска, вероятно, недавно захватили село Глубокое к северу от Липцев.

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