Украина становится Афганистаном: Орбан отметился очередными скандальными заявлениями о войне России против Украины

По мнению венгерского премьера, цель России – превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Будапеште, передает "Европейская правда".

Орбан принял 15 журналистов в Будапеште, среди которых был ответственный редактор American Conservative Род Дрегер, который изложил основные тезисы венгерского премьера.

На встрече Орбан сказал, что, по его мнению, Запад должен понять, что Путин не может позволить себе проиграть войну и не проиграет, потому что в следующем году в России будут выборы, и он не может пойти на них как проигравший президент.

Кроме того, по словам Дрегера, Россия не может допустить присутствия НАТО в Украине. Орбан сказал, что, по его мнению, давно прошло время, когда Россия могла бы завоевать Украину и установить в стране пророссийское правительство.

"Если бы Россия одержала скорую победу, это было бы возможно, но сейчас это безнадежно", — отметил венгерский премьер.

Поэтому, по словам Орбана, цель России – превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". По его словам, россияне уже добились успеха в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

По словам Орбана, на Западе не понимают, что в войне в Украине время играет в пользу России, поскольку это огромная страна и может мобилизовать огромную армию. Украина, заявил Орбан, не может этого сделать.

Венгерский премьер также отметил, что нельзя исключать прямое участие войск НАТО в войне. Орбан считает, что если предстоящее весеннее наступление россиян будет успешным, то страны-члены НАТО должны будут рассмотреть отправку войск в Украину.

"Сегодня это звучит безумно, но если вы посмотрите на тенденцию того, как мы сюда попали, сегодня этого нельзя исключать… Запад находится в состоянии войны с Россией. Такая реальность. Каждый день мы проникаем все глубже и глубже", — сказал он.

Орбан считает, что Запад только делает вид, что якобы не находится в состоянии войны с Россией, но, посылая все больше и больше оружия и приближаясь к реальному военному вмешательству, западные лидеры играют в чрезвычайно опасную игру с самими собой, Россией и западным общественным мнением, считает венгерский премьер.

Сам Орбан выступает против прямого участия западных войск в войне, поскольку "никто не выйдет из этой войны победителем".

На вопрос о том, может ли Путин применить ядерное оружие, Орбан ответил, что не исключает такой возможности. Он уточнил, что говорил о тактическом ядерном оружии на поле боя, а не о грибовидных облаках над Варшавой и Берлином.

Венгерский премьер также сказал, что "если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, будущее будет настолько ярким, что Западу придется одеть солнцезащитные очки".

Хотя Украина добивается успехов в войне, Орбан не считает, что это сохранится в долгосрочной перспективе. Он указывает на производственные мощности россиян и убеждает, что в войнах россияне традиционно слабее в начале, но позже их "невозможно остановить".

Напомним, ранее премьер Венгрии пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии", в состав которой вошли территории Украины и Румынии.

Орбан поддержал Россию, а США продолжают давить на Европу, чтобы та поставляла оружие Украине

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