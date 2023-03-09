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Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия — Пентагон

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия — Пентагон

Фото: ТСН.ua

По словам высокопоставленного чиновника Минобороны США, Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить иранскую летальную помощь.

Украина становится так называемой боевой лабораторией для испытаний оружия Ирана вне Ближнего Востока.

Об этом сообщает CNN.

"Каждый должен быть готов к тому, как будут выглядеть сценарии угрозы, если Иран применит тактику, технику и процедуры, которым он научился в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь", — сказал чиновник Минобороны США, имея в виду Ближний Восток.

По словам собеседника, Россия готова передать Ирану передовые технологии для получения иранской летальной помощи.

Отметим, что комментарий прозвучал в преддверии визита министра обороны США Ллойда Остина в Израиль, где в повестке дня будет ирано-российское военное сотрудничество.

Напомним, что Иран заявил о создании ракеты большой дальности, которая может лететь на 1650 км.

Украинская разведка пока не зафиксировала факты получения Россией иранских баллистических ракет, против которых ПВО Украины бессильна.

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Дата публикации
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