Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия — Пентагон

Украина становится так называемой боевой лабораторией для испытаний оружия Ирана вне Ближнего Востока.

Об этом сообщает CNN.

"Каждый должен быть готов к тому, как будут выглядеть сценарии угрозы, если Иран применит тактику, технику и процедуры, которым он научился в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь", — сказал чиновник Минобороны США, имея в виду Ближний Восток.

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По словам собеседника, Россия готова передать Ирану передовые технологии для получения иранской летальной помощи.

Отметим, что комментарий прозвучал в преддверии визита министра обороны США Ллойда Остина в Израиль, где в повестке дня будет ирано-российское военное сотрудничество.

Напомним, что Иран заявил о создании ракеты большой дальности, которая может лететь на 1650 км.

Украинская разведка пока не зафиксировала факты получения Россией иранских баллистических ракет, против которых ПВО Украины бессильна.

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