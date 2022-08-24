Украина стоит на пороге "нового этапа" войны: Резников назвал одну из главных угроз в борьбе с Россией

Вместе с тем министр обороны заявил CNN, что самый плохой сценарий сопротивления позади.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал одну из главных угроз в борьбе Украины. По его словам, это синдром усталости в международном сообществе.

Так он сказал в интервью CNN.

Также Резников заявил, что самый плохой сценарий войны для Украины уже позади.

"Мы находимся на стадии стабилизации всего фронта или линии столкновения с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания", сказал министр.

По его словам, Украина стоит на пороге нового этапа войны.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович сделал прогноз относительно того, какая ситуация будет в Украине через 2-3 недели и почему важны следующие 2-3 месяца войны.

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