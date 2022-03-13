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Украина стремится получить деньги от РФ со счета, который должны создать страны ЕС для оплаты за российский газ

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Украина стремится получить деньги от РФ со счета, который должны создать страны ЕС для оплаты за российский газ

ГСЧС

Речь идет о почти миллиарде евро ежемесячно.

Украина настаивает на создании отдельного счета, на который будут поступать россиянам средства за их газ и нефть от Европы, и когда придет время платить Украине за ущерб нанесенный в войне, именно с того счета средства будут перечислены независимо от желания россиян.

Об этом заявила в эфире ТСН Лана Зеркаль.

«Этот счет открывается на основании санкций ЕС. Дальше страны, которые сейчас получаются от РФ энергоносители и вместо того, чтобы присылали эти средства в Россию, а это почти миллиард ежемесячно, эти средства откладываются на специальном счете и тогда, когда есть какие-то решения, есть ли какая-либо сделка… с этих счетов суммы поступают в Украину», — отметила дипломат.

Она также отметила, что есть все шансы получить от России деньги даже без суда.

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