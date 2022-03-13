Украина стремится получить деньги от РФ со счета, который должны создать страны ЕС для оплаты за российский газ

Украина стремится получить деньги от РФ со счета, который должны создать страны ЕС для оплаты за российский газ

Речь идет о почти миллиарде евро ежемесячно.

Украина настаивает на создании отдельного счета, на который будут поступать россиянам средства за их газ и нефть от Европы, и когда придет время платить Украине за ущерб нанесенный в войне, именно с того счета средства будут перечислены независимо от желания россиян.

Об этом заявила в эфире ТСН Лана Зеркаль.

«Этот счет открывается на основании санкций ЕС. Дальше страны, которые сейчас получаются от РФ энергоносители и вместо того, чтобы присылали эти средства в Россию, а это почти миллиард ежемесячно, эти средства откладываются на специальном счете и тогда, когда есть какие-то решения, есть ли какая-либо сделка… с этих счетов суммы поступают в Украину», — отметила дипломат.

Она также отметила, что есть все шансы получить от России деньги даже без суда.

Украинская дипломатка о том, возможна ли репарация со стороны России

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