Украина стремится получить деньги от РФ со счета, который должны создать страны ЕС для оплаты за российский газ

Речь идет о почти миллиарде евро ежемесячно.
Украина настаивает на создании отдельного счета, на который будут поступать россиянам средства за их газ и нефть от Европы, и когда придет время платить Украине за ущерб нанесенный в войне, именно с того счета средства будут перечислены независимо от желания россиян.
Об этом заявила в эфире ТСН Лана Зеркаль.
«Этот счет открывается на основании санкций ЕС. Дальше страны, которые сейчас получаются от РФ энергоносители и вместо того, чтобы присылали эти средства в Россию, а это почти миллиард ежемесячно, эти средства откладываются на специальном счете и тогда, когда есть какие-то решения, есть ли какая-либо сделка… с этих счетов суммы поступают в Украину», — отметила дипломат.
Она также отметила, что есть все шансы получить от России деньги даже без суда.
Читайте также:
В случае высадки десанта в Одесской области, там есть кому их встретить – Данилов
Среди эвакуированных украинцев разыскивают российских армейцев, которые едут сдаваться
Несмотря на обстрелы, Харьков продолжает жить, а также справлять свадьбу