Оборонные сооружения

Реклама

Украина наращивает строительство оборонительных рубежей с начала полномасштабной войны, однако скорая смена тактики боевых действий и темпы российского наступления создают риски для ее своевременного завершения.

Об этом информирует The Wall Street Journal.

По данным издания, Украина строит многоуровневую систему обороны на самых опасных участках фронта. Инженерные подразделения формируют вторую линию укреплений, в то время как первую обустраивают непосредственно боевые части на передовой. Третий рубеж обороны создается региональными администрациями вокруг крупных городов и стратегических объектов.

Реклама

Полковник инженерных войск Олег Резуненко, отвечающий почти в 320 километрах оборонных сооружений, отмечает, что главная задача сейчас — работать быстрее и глубже.

«Армия, которая копает глубже, — это выживающая армия», — отметил он.

Новые фортификации существенно отличаются от возводившихся в начале полномасштабной войны. Если раньше основной акцент делался на длинных траншеях для защиты от артиллерийских ударов, то главной угрозой стали FPV-дроны.

Поэтому окопы углубляют под землю, обустраивают небольшие укрытия для групп военных, создают командные пункты операторов БпЛА и используют защитные сетки и металлические конструкции для противодействия атакам из воздуха.

Реклама

В то же время ВСУ продолжают использовать и классические элементы обороны. Противотанковые рвы, бетонные «зубы дракона» и проволочные заграждения остаются важными из-за применения Россией смешанной тактики ведения боя.

Несмотря на масштабность проекта, его реализация усложняется постоянными ударами русских дронов. Инженерные подразделения уже потеряли часть техники, а десятки военных получили ранения.

Кроме того, программа фортификаций уже ранее становилась предметом скандалов. После прорыва российских войск на Харьковском направлении в 2024 году украинскую подготовку обороны критиковали, а бывшего заместителя мэра Харькова задержали по делу о вероятном хищении средств, выделенных на укрепление.

Еще одним вызовом является скорая эволюция войны: аналитики предупреждают, что часть нынешних укреплений может устареть еще до того, как до них дойдут российские войска.

Реклама

Несмотря на это, Украина продолжает строительство. По официальным данным, только в 2024 году на фортификационные работы было направлено более 46 млрд гривен, а в этом году расходы, по словам чиновников, будут еще больше, хотя точные суммы не раскрываются.

В Киеве рассчитывают, что многоуровневая система обороны позволит предотвратить новые прорывы и выиграть время для истощения наступательного потенциала России. В то же время, военные признают: укрепление приходится строить буквально во время боевых действий.

Ранее сообщалось, что у России появляются признаки дискуссии о завершении войны против Украины даже без заявленной Кремлем «победы».

Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины полностью вывели из строя Чонгарский мост после ряда атак по нему.

Реклама

Новости партнеров