Украина строит оборонительные сооружения: эксперт оценил "линию Зеленского" и озвучил срок строительства

Фортификационные сооружения, о возведении которых заявления президент Украины Владимир Зеленский, помогут нам усилить оборону. Сделать это нужно на зимнюю кампанию.

Об этом рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

“Фортификационные сооружения не строятся так, как во время Первой мировой войны, когда производятся просто линии и бетонируются. Так поступали россияне. Но делать это не обязательно. Делаются определенные огневые позиции, которые просто держат определенную территорию, могут простреливать, отбивать. Поэтому мы успеем это сделать», – говорит Гетман.

“Многие думают, что мы хотим построить бетонные стены, забетонировать окопы. Их мы сделать не успеем. Во-первых, россияне эти свои фортификации производили до девяти месяцев. Нам это нужно для того, чтобы держать оборону, если кафиры полезут. Президент Зеленский подчеркнул, что нужно сосредоточиться на этом”, — отметил эксперт.

Он добавил, что разговор был о том, что нужно привлекать частные строительные компании, они умеют это делать: Да, мы не знаем, что за люди там работают. В инженерных войсках все нормально, там мы понимаем. В частной строительной компании всякое возможно. Очень важно построить помимо фортификационных сооружений либо железную дорогу, либо нормальную дорогу, по которой мы будем двигаться. Это очень важно при обороне, это логистика.

“Речь идет о том, что нужно строить фортификации на зимнюю кампанию. Президент сказал, что зимняя кампания – это новая фаза, а весной уже будем смотреть. Многие вопросы нужно сложить вместе и понять, что делать дальше. Я понял это так, что нужно построить фортификации через несколько недель. Здесь можно строить эти взводно-опорные пункты, а также ротно-опорные”, – резюмировал Алексей Гетьман.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный сообщили о намерении усилить украинскую оборону. Об этом говорится в отчете ISW.

Отмечается, что украинские войска усилят укрепление на всех критических направлениях фронта, включая линию Купянск-Лиман, области на севере и западе Украины, а также Херсонскую область.

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