Украина строит собственную "линию Суровикина" протяженностью 1000 км — The Telegraph

В настоящее время уже укреплены северные границы Украины на 63%.

Украина приступила к строительству собственной так называемой "линии Суровикина". Это масштабная оборонительная линия, которая, по замыслу, должна остановить российское вторжение.

Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным издания, она состоит из трехуровневой системы траншей, танковых ловушек, опорных пунктов и массированного заминирования. Такое укрепление проходит неподалеку от Авдеевки, Лимана и Купянска.

Наиболее мощная линия обороны — вокруг Чернигова, чтобы сделать невозможным новое наступление на столицу.

Главное преимущество системы защиты в том, что она позволяет не только удерживать занятые позиции, но и продвигаться вперед нашим защитникам. Потому линия фронта будет звучкой.

"Целью Украины на 2024 год, судя по всему, является пополнение своих пострадавших в боях сил и восстановление наступательного боевого могущества накануне следующего года", — говорится в статье.

В то же время, пишут журналисты, эти укрепления напомнят "линию Суровикина" – трехуровневую систему траншей, танковых ловушек, опорных пунктов и минирование больших участков.

Американский Центр стратегических и международных исследований отмечает, что "российские укрепления в Украине — самые масштабные оборонительные сооружения в Европе со времен Второй мировой войны".

Россияне начали строить его в октябре 2022 года после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

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