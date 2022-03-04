"Украина своего не отдаст": Зеленский просит херсонцев не поддаваться на провокации оккупантов

Президент заверил, что город никто не сдаст.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Херсона не реагировать на призывы российских оккупантов и не верить, что город находится под их контролем.

"Они (оккупанты — ред.) готовят постоянно провокации. Сейчас готовят провокацию в Херсоне. Собираются разыграть спектакль с якобы митингом за Россию. И для этого они завезли в город чужестранцев. Ищут местных предателей. Хотят сделать телекартинку, что Херсон уже не украинский. Я хочу напомнить, что с этого они начинали так называемые "ДНР" и "ЛНР". И вы понимаете, что с ними потом произошло. Это нужно остановить. Херсонцы, обращаюсь к вам. Покажите, что это ваш город. Вы можете все остановить любой план оккупантов, никого не слушайте. Слушайте своих детей, слушайте свое сердце, вы — украинцы. Я призываю херсонцев избавиться от любого отчаяния. Украина своего не отдаст", — сказал президент.

Ранее стало известно, что 4 марта на херсонской площади Свободы российские оккупанты будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон — это "Херсонская народная республика". Местные власти призвали горожан не поддаваться на провокации и не выходить из домов.

"Проведение собраний, митингов или собраний любого характера могут быть направлены на свержение государственного устройства в Украине, поэтому считаются вне законов Украины. Прошу всех оставаться дома, не участвовать в "спектаклях" оккупационных властей", — сообщил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

В Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 оккупанты начали транслировать российские телеканалы и радиоканалы.