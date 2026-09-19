Туск заявил о 27 тысячах убитых и раненых украинских военных ежемесячно / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что якобы украинские военные на фронте теряют около 27 000 убитыми и ранеными ежемесячно.

Об этом передают польские издания Wiadomosci и Польское Радио.

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«Новая российская стратегия и, прежде всего, новые технические возможности, а именно реактивные дроны, наносят большие потери с украинской стороны. Наши партнеры из Украины сообщили мне, что в последнее время ежемесячно это 27 тысяч убитых и раненых. И это, конечно, к сожалению, в самом печальном смысле этого слова рекорды в этой войне», — сказал Туск.

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Польский премьер предположил, что «с такой тенденцией зима в Украине действительно может быть катастрофической».

Также Туск признал, что обещания по энергетическому перемирию между Россией и Украиной, о которых говорил президент США Дональд Трамп, не оправдались.

«С тех пор произошли многочисленные нападения, в частности, на энергетическую инфраструктуру в Украине. Поэтому мы должны предполагать, что это будет продолжаться, что также имеет последствия для Польши, поскольку эти нападения все чаще направлены на объекты очень близко к нашим пограничным переходам с Украиной», — сказал премьер-министр Польши.

Польские СМИ связывают указанную Туском цифру с заявлением главы ОП Кирилла Буданова, недавно заявлявшего, что Украина должна ежемесячно привлекать в ряды Сил обороны по меньшей мере 30 тысяч человек.

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В свою очередь, украинские Генштаб и Минобороны заявление Туска пока не комментировали.

Заметим, эти цифры не подтверждаются украинской стороной. Так, в июле этого года президент Владимир Зеленский в интервью Fox News сообщил о 50 тысячах погибших и 400 тысячах раненых украинских военнослужащих.

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