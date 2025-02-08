Украина теряет почти 30% дронов из-за "дружеского огня": СБС рассказали, почему

Даже на четвертый год войны, к сожалению, в армии не налажены все процессы.

Украина сталкивается с серьезными проблемами управления дронами на фронте, а также трудности с использованием радиоэфирного спектра.

Об этом рассказал штаб-сержант командования Сил беспилотных систем (СБС), украинский музыкант Александр Ярмак в интервью ютуб-каналу PRESSING.

Штаб-сержант объяснил, что на фронте не определено, кто именно отвечает за управление глубиной на разных уровнях — тактическом, оперативно-тактическом и стратегическом.

"Очень много на фронте всех, и нет вообще модели, как мы должны воевать. Кто за глубину отвечает на тактическом уровне, на оперативно-тактическом, на стратегическом. То есть, может оно где-то есть, но на фронте я лично не видел этого. То есть, до сих пор с момента моего первого доклада год назад и до сих пор по упорядочению радиоэфира по fpv происходит через Signal. И это катастрофа", – отметил Ярмак.

Основными проблемами Ярмак назвал:

засорение радиоэфира, из-за чего дроны теряют сигнал;

перебивание видеоканалов между собственными подразделениями;

отсутствие взаимодействия с РЭБ (радиоэлектронная борьба).

"Вот у кого мощнее видеопередатчик, тот выжил, условно говоря", – объяснил боец.

Поэтому, по словам Ярмака, 30% потерь дронов на фронте — это "дружеский огонь".

Напомним, Украина сталкивается со сложностями в производстве дронов из-за дефицита критических запчастей.

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