"Украина теряет Покровск": The Telegraph пишет о самом большом успехе РФ за 2 года

Бои за Покровск / © ТСН

Важный транспортный узел Покровскоказался на грани захвата после того, как россияне прорвались в город, что может стать крупнейшим поражением Украины с 2023 года. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что «мы теряем Покровск», тогда как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о решающем штурме 150 тысячами российских военных.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Прорыв врага в Покровск: город на грани

«Мы теряем Покровск. Россияне прорвались в город», — написал Гончаренко в своем телеграм-канале утром 11 ноября.

Он добавил непроверенное видео, на котором видно, как российские подразделения под прикрытием тумана въезжают в Покровск на разнообразной технике — мотоциклах, багги и автомобилях.

Это произошло после нескольких дней российских заявлений о «продвижении к центру города» в рамках двойного наступления, которое должно было окружить украинских военных. По словам наблюдателей, оборона начала терять устойчивость.

Украина неоднократно опровергала такие утверждения, описывая бои как «тяжелые», но подчеркивая, что они «еще далеко не завершены».

Обнародованные же кадры лишь усилили опасения, что стратегический транспортный и железнодорожный перекресток на юго-востоке Украины стоит на грани захвата.

По данным украинских военных, по состоянию на 11 ноября в городе находилось около 300 российских оккупантов. Москва усиливает давление, используя густой туман как естественное прикрытие .

«Их цель неизменна — добраться до северных окраин Покровска, а затем попытаться окружить агломерацию», — сообщил в соцсетях 7-й корпус ДШВ Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, который на прошлой неделе посещал передовые позиции вблизи города, заявил вечером 10 ноября, что защитники «удерживают свои позиции» вокруг Покровска. Впрочем, как долго им удастся удержать оборону — пока неизвестно.

Сырский сообщил, что Россия стянула около 150 тыс. военных , включая механизированные части, для решающего штурма. Он отметил, что украинские подразделения используют плотную городскую застройку, чтобы замедлить врага, и активно противодействуют диверсионным группам.

«Бои продолжаются, враг постоянно пытается маневрировать. Но утверждение, что Россия „вот-вот завершит операцию“, — не соответствует действительности», — сказал главком ВСУ в комментарии The New York Post.

Покровск почти в окружении

По данным группы DeepState, Покровск фактически почти в окружении: остается только узкий коридор для подвоза боеприпасов и подкрепления. На картах видно, что российские силы прорвались с юга и запада, тогда как остальная часть города остается в «серой зоне». Ожесточенные бои продолжаются в северных районах, в частности в промышленной зоне.

По оценкам Института изучения войны (ISW), Украина «с большим трудом, но продолжает выбивать врага» с отдельных участков, одновременно проводя контратаки, чтобы замедлить продвижение россиян.

Тактика россиян в боях за Покровск и потери

В статье отмечается, что падение Покровска станет самой большой потерей Украины со времени захвата Бахмута в мае 2023 года после девятимесячной осады. Как и тогда, Россия бросает в бой тысячи пехотинцев, неся колоссальные потери за минимальные достижения — иногда всего за несколько метров территории.

Только в октябре российские войска, по оценкам, потеряли до 25 тыс. убитыми и ранеными на этом направлении. С приближением зимы наступление усложняется, ведь без лиственного прикрытия войска становятся легкой мишенью для дронов.

По словам украинских военных, количество российских бойцов в городе уже превышает численность защитников.

В течение последних недель Россия присылала небольшие группы диверсантов — по два-три человека, которые прорывались через растянутую линию обороны. Оказавшись в городе, они либо устраивают хаос, либо закрепляются, ожидая подкрепления.

"Украина медленно, но неотвратимо теряет Покровск. Окружение еще не завершено, однако пути снабжения почти перерезаны. Этот «коридор жизни» сузился до примерно пяти километров», — сообщил военный аналитик и бывший офицер СБУ Иван Ступак в комментарии The Telegraph.

Вывод украинских войск из Покровска

Среди украинских военных растут призывы к отводу подразделений, чтобы избежать ненужных потерь. В прошлом командование уже критиковали за чрезмерное промедление.

Ступак убежден, что «пора начинать организованный отвод с южного оборонительного выступа, чтобы избежать больших жертв и тактической катастрофы».

«Очень важно, чтобы военные решения принимали не политики», — подчеркнул он.

Угроза для Мирнограда

К востоку от Покровска российские войска почти полностью окружили Мирноград. В понедельник обе стороны сообщили противоречивые данные о ситуации.

«Украинские подразделения уверенно удерживают позиции и уничтожают оккупантов на подступах к городу. Логистика затруднена, но осуществляется», — отметили в ВСУ.

Российское Минобороны в свою очередь заявило о «продвижении» и якобы «захвате двух районов города».

Если украинские войска будут вынуждены отступить из Покровска, придется оставить и Мирноград, что станет серьезным ударом по обороне на этом направлении.

Что будет означать потеря Покровска?

Если Покровск будет потерян, это станет самым большим достижением России за более чем два года и откроет ей путь на север и запад, создавая угрозу для «пояса крепостей» — ключевых опорных пунктах украинской обороны на Донбассе.

Издание отмечает, что потеря города будет иметь не только военные, но и психологические последствия — это ударит по боевому духу защитников и даст Кремлю новые аргументы в пропагандистской кампании, где президент РФ Владимир Путин пытается убедить президента США Дональда Трампа, что «Россия наступает, а помощь Киеву бесполезна».

По состоянию на завершение четвертого года полномасштабной войны РФ удерживает около 19% территории Украины. Путин неоднократно отвергал предложения Трампа о перемирии, настаивая на своих максималистских требованиях — полном захвате Донбасса.

Напомним, по оценкам ISW, российская армия, скорее всего, захватит Покровск и Мирноград, но это займет больше времени и приведет к значительным потерям. Аналитики считают, что военное командование РФ сознательно решило вести одновременные наступательные операции на многих направлениях (включая Волчанск, Купянск и юг Украины), вместо того, чтобы сосредоточить все ресурсы на Покровском направлении. Такая тактика продолжает кампанию по захвату Покровска, но является изнурительной.