Украина теряет технологическое преимущество в войне против России — волонтер Берлинская

Украина сейчас уже технологически проигрывает России в войне дронов, хотя раньше опережала ее.

Украина, ранее имевшая неоспоримое преимущество в использовании беспилотников, сейчас постепенно теряет свои позиции в войне дронов.

Об этом рассказала волонтер, основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в эфире Вечер.LIVE.

Как объяснила Берлинская, проблема в том, что враг тоже двигается. Сначала Украина выиграла время благодаря "Мавикам", FPV-дронам, морским дронам, но враг быстро перенял эти практики и очень успешно их масштабирует.

"На войне во многих направлениях технологий есть такая тенденция: украинцы изобретают, россияне копируют и масштабируют. Поэтому в кибервойсках, я считаю, очень важно не просто дать урок врагу, показать, что так можно, и они бросятся создавать свое, а действительно наполнить это смыслом подобрать лучших инженеров", — отметила она.

Берлинская подчеркивает, что часто таких инженеров на фронте применяют не по назначению – они работают как водители, минометчики или деловоды. Эти профессии тоже нужны, объяснила она, но применять людей нужно там, где они приносят наибольшую пользу.

"Если эта условная рота может с одной стороны держать какое-то направление небольшое, буквально километр или несколько. А с другой стороны они могут производить дроны и уничтожать военные способности России... надо воевать умнее", — подчеркнула волонтер.

Напомним, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский считает, что Украина может уже через несколько месяцев решить проблему атак дронов-камикадзе "Шахед". В этом помогут новые дроны-перехватчики Sting.

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