Некоторые новобранцы отказываются стрелять по россиским войскам. Некоторые даже ушли со своих постов, вообще покинув поле боя.

Пока Украина продолжает операцию в Курской области, ее войска теряют драгоценные позиции вдоль восточного фронта. В этом военные командиры частично винят плохо обученных набранных во время недавней мобилизации бойцов, а также очевидное преимущество врага в боеприпасах и авиации.

Об этом говорится в статье Associated Press со ссылкой на украинских командиров бригад.

Украинские командиры и солдаты, общавшиеся с журналистами на условиях анонимности, рассказали о ситуации на восточном фронте и о мобилизованных.

"Некоторые люди не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но огонь не открывают. ...Поэтому наши мужчины гибнут. Когда они не используют оружие, они неэффективны", – сказал разочарованный командир батальона 47-й украинской бригады.

По словам командиров, новобранцы способствовали серии территориальных потерь, что позволило российским войскам продвинуться, в частности, вблизи Покровска – критического логистического центра. Если город падет, это поставит под угрозу украинскую оборону и приблизит Россию к заявленной цели захвата Донецкой области. Сейчас российские силы находятся всего в 10 км.

К проблемам Украины прилагается огромное преимущество России в живой силе и ее готовность принять ошеломляющие потери в обмен на захват малых объектов.

В статье говорится, что недавно мобилизованные украинцы – далеки от закаленных в боях бойцов, отправившихся на войну в первый год полномасштабного вторжения. Новобранцам не хватает даже минимального уровня подготовки, заявили командиры и солдаты четырех бригад, обороняющих район Покровска.

Командиры сообщили, что им приходится планировать операции с пехотой, не умеющей стрелять по мишеням и не знающей базовой топографии. Некоторым новобранцам просто не хватало веры в боевые планы начальства, и они уходили с подготовленных позиций.

Командиры хотят провести собственные мобилизационные акции

Несколько командиров и солдат, разочарованных качеством отправленных на фронт из ТЦК и СП мобилизованных, теперь стремятся провести собственные мобилизационные акции, чтобы лучше отбирать и обучать новых бойцов.

"Главная проблема – это инстинкт выживания новоприбывших. Раньше люди могли стоять до последнего момента, чтобы удержать позицию. Сейчас даже когда идут легкие обстрелы огневых позиций, они отступают", – сказал военный 110-й бригады.

В то же время он добавил, что не все разворачиваются и убегают от боя:

"Нет, мотивированные люди есть, но их очень мало. Позация сохраняется до тех пор, пока есть мотивированные и преданные люди".

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В публикации говорится, что после введения нового закона о мобилизации Украина призывает десятки тысяч бойцов в месяц. Самый больший спрос на пехоту. Но существуют материально-технические препятствия для обучения, оснащения и расходов на такое количество людей и командиры постоянно требуют новых бойцов. Чтобы смягчить это давление, военные лидеры вынуждены были взять подразделения из бригад в одном регионе и перебросить их в разные районы для стабилизации слабых мест.

Военный эксперт аналитического центра "Центр оборонных стратегий" Виктор Кевлюк считает, что подготовка мобилизованных является адекватной. По его словам, командиры бригад "ищут объяснения тактических провалов".

"Так же у командира бригады есть соответствующие инструменты для морального влияния. Если все эти процессы будут налажены в бригаде, то существенных проблем не будет. Если эти механизмы дают сбой, мы читаем о негативе в соцсетях", – сказал Кевлюк.

Он добавил, что в таких напряженных боях, как в Покровске, "решают своевременные тактические решения командиров".

Мобилизированные "не получают даже самый низкий уровень подготовки"

Сообщается, что в некоторых случаях напуганные новобранцы сбегали с поля боя.

"Этот страх порождает панику и хаос. Это тоже причина, почему мы проиграли", – сказал командир батальона 47-й бригады.

Потеря в прошлом месяце села Прогресс в Покровском районе является последним примером потери территории, в которой командиры обвинили новобранцев. Подразделения 31-й бригады отошли в плохо скоординированном безумии, что побудило 47-ю бригаду вступить в бой и попытаться стабилизировать линию. Похожий сценарий разворачивался в мае в селе Очеретино.

Командир батальона сказал, что для подготовки новичков делается мало:

"Они не получают даже самого низкого уровня подготовки, необходимого для наших (боевых) действий".

По словам комбата, новые люди не имеют достаточной практики сбора и стрельбы из своих винтовок. Они также не научились координировать боевые задания в малых группах или использовать даже простые тактики.

"Из командного пункта я хотел бы отдавать приказы малым (пехотным) группам, но я не уверен, способны ли они выполнять эти приказы, потому что им не хватает координации и связи. Иногда я хочу застрелиться", — сказал командир.

Напомним, накануне аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке заявил кро катастрофическую для ВСУ ситуацию в Донецкой области. Российские войска подошли к Покровску на 7-8 км.

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