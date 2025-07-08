Украина требует расследовать применение Россией химического оружия

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Украина обратилась в международный надзорный орган по вопросам химического оружия в Гааге, ОЗХЗ (Организация по запрещению химического оружия), с запросом расследовать возможное использование Россией запрещенных токсичных боеприпасов против украинских сил. Этот запрос был подан в руководящий орган организации во вторник.

Об этом сообщает Reuters.

Обращение Киева последовало после того, как в прошлую пятницу нидерландская и немецкая разведывательные службы заявили о наличии доказательств широкого применения Россией запрещенного оружия вдоль линии фронта. Глава ОЗХЗ Фернандо Ариас в своем заявлении в Исполнительный совет организации подчеркнул, что, учитывая вероятное частое использование опасных химических веществ, его ведомство усилит мониторинг ситуации в зоне конфликта.

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Он пригласил Украину обсудить это предложение с государствами-членами, ведь для поддержки такого расследования потребуется согласие большинства. Следует отметить, что в 2018 году ОЗХЗ уже создавала аналогичную группу для расследования обвинений в применении химического оружия в Сирии, установившей факты использования такого оружия сирийскими правительственными силами и боевиками ИГИЛ.

США впервые обвинили Россию в использовании хлорпикрина (более токсичного соединения, чем средства для борьбы с массовыми беспорядками, впервые примененного Германией в Первой мировой войне) в мае прошлого года. ОБХЗ, объединяющая 193 государства-члена, в прошлом году заявляла, что первоначальные взаимные обвинения обеих сторон были «недостаточно обоснованными».

Обе стороны обострившегося после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года конфликта отрицают использование химического оружия.

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Согласно копии запроса Украины, опубликованной Reuters, Киев просит Генерального директора ОЗХЗ «принять меры для создания независимого и беспристрастного механизма расследования случаев вероятного применения химического оружия в Украине». Исполнительный совет ОЗХЗ, который пока не дал комментариев.

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По данным нидерландского Управления военной разведки, по меньшей мере три смерти украинцев связаны с применением химического оружия, в то время как более 2500 раненых сообщили украинским медикам о симптомах, характерных для химического оружия. В понедельник Великобритания в рамках режима санкций в отношении химического оружия ввела ограничения против двух российских физических лиц и одной российской организации, продолжая попытки наказать Москву за войну в Украине.

Эта тема всплыла во время брифинга, когда журналист спросил об этом Дональда Трампа. Хотя он уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста об этом, его помощник, который был рядом с ним, отметил: «Я не могу раскрывать разведданные… но могу сказать одно — нарушать международное право нельзя.»

Этот короткий разговор, несмотря на отсутствие деталей, подчеркивает серьезность предъявленных Украиной обвинений и возможное подтверждение использования Россией запрещенных токсичных веществ.

Напомним, в России раздаются слухи о том, что вскоре она может начать решительное наступление в Украине, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

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