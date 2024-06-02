Украина ударила HIMARS по РФ уже через несколько часов после разрешения США — Forbes

ВСУ уже начали применять американское оружие для ударов по объектам на территории России.

После разрешения Штатов на удары по территории РФ Силы обороны нацелили свои HIMARS на российский город Белгород, расположенный в десятках километров севернее российско-украинской границы.

Об этом пишет Forbes.

Штаты снабжают украинцев высокоточными боеприпасами, в том числе авиационными планирующими бомбами, крылатыми ракетами "Гарпун", ракетами M30/31 для высокомобильных ракетно-артиллерийских систем и ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса.

ВСУ могли использовать эти снаряды против российских целей на территории Украины. Однако, если бы они поразили объекты внутри России, Белый дом мог отказать в будущей помощи.

Напомним:

США и Германия разрешили Украине бить своим оружием по целям в России, но только на Харьковщине.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрейт заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России предоставленным Берлином оружием.

Такое разрешение дал и президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что западные страны несправедливо устанавливают ограничения использования своего оружия, однако признал, что Украина не может рисковать поддержкой своих партнеров.

Россия гневно отреагировала на перспективу применения западного оружия против целей своей территории.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще осознавать, с чем они играют. Они должны помнить, что это обычно государство с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны учитывать, прежде чем говорить об ударах вглубь российской территории", — сказал Владимир Путин.

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