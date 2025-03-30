Украина ударила по Крымскому мосту ракетами ATACMS вопреки позиции США — NYT

Удар по Крымскому мосту. / © ТСН.ua

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Летом 2024 года украинские военные нанесли удар по Крымскому мосту с использованием американских ракет ATACMS, несмотря на возражения со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, США в прошлом году предложили Украине ограниченную операцию на территории временно оккупированного Крыма — удар по военным объектам и логистическим узлам, чтобы заставить Россию перебросить ресурсы с полуострова. Украинская сторона составила список из 100 целей, среди которых фигурировал Крымский мост.

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Однако российские войска заранее укрепили конструкции моста, в частности, опоры, чтобы снизить риск его поражения. Несмотря на это, украинское командование решило нанести удар ракетами ATACMS.

По информации NYT, в августе 2024 года по мосту был нанесен ракетный удар, однако объект не был разрушен. В США сначала выступили против атаки на эту цель, считая ее малоэффективной. Однако, как отметил источник издания, американские чиновники впоследствии согласились на операцию, мол, "иногда украинцам нужно сделать что-то самостоятельно, чтобы понять, что мы были правы".

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Александр Сырский перебросил войска через юго-западную российскую границу в Курск. Однако для американцев развертывание вторжения в РФ было серьезным нарушением доверия .