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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1028
Время на прочтение
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Украина ударила по Крымскому мосту ракетами ATACMS вопреки позиции США — NYT

Российские войска заранее укрепили конструкции моста, в частности, опоры, чтобы снизить риск его поражения. Несмотря на это, украинское командование решило нанести удар ракетами ATACMS.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Украина ударила по Крымскому мосту ракетами ATACMS вопреки позиции США — NYT

Удар по Крымскому мосту. / © ТСН.ua

Летом 2024 года украинские военные нанесли удар по Крымскому мосту с использованием американских ракет ATACMS, несмотря на возражения со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, США в прошлом году предложили Украине ограниченную операцию на территории временно оккупированного Крыма — удар по военным объектам и логистическим узлам, чтобы заставить Россию перебросить ресурсы с полуострова. Украинская сторона составила список из 100 целей, среди которых фигурировал Крымский мост.

Однако российские войска заранее укрепили конструкции моста, в частности, опоры, чтобы снизить риск его поражения. Несмотря на это, украинское командование решило нанести удар ракетами ATACMS.

По информации NYT, в августе 2024 года по мосту был нанесен ракетный удар, однако объект не был разрушен. В США сначала выступили против атаки на эту цель, считая ее малоэффективной. Однако, как отметил источник издания, американские чиновники впоследствии согласились на операцию, мол, "иногда украинцам нужно сделать что-то самостоятельно, чтобы понять, что мы были правы".

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Александр Сырский перебросил войска через юго-западную российскую границу в Курск. Однако для американцев развертывание вторжения в РФ было серьезным нарушением доверия .

Дата публикации
Количество просмотров
1028
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