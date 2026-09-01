Украина ударила по месту запусков реактивных БПЛА: спутники показали последствия атаки

Пусковая установка реактивных беспилотников / © Defence express

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Силы обороны Украины нанесли результативный удар по одной из российских площадок для запуска дронов, известному как дронпорт «Цимбулова».

Об этом сообщает Defense Express.

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Издание отмечает, что информацию о поражении подтверждают спутниковые снимки, обнародованные профильными сообществами. В частности, на одном из фото видны следы пожара.

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По данным Defense Express, дронпорт Цимбулова имеет значительные размеры и расположен в Орловской области примерно в 180 км от украинской границы.

В материале отмечается, что объект простирается более чем на 3,5 км с запада на восток, а его ширина превышает 1,5 км. Общая площадь дронопорта составляет более 2,5 км.

Аналитики обращают внимание на то, что из-за значительных масштабов объекта его полное поражение является сложной задачей. В то же время, эффективность удара зависит не только от типа вооружения, но и от размещения самих пусковых установок.

«То есть для гарантированного „засеивания“ кассетными суббоеприпасами 2,5 км² требуется около 250 ракет. Но если целить прямо в пусковые — около 20», — делится подсчетами издания.

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Последствия атаки на дренопорт «Цимбулова» / © Defence express

В то же время, аналитики отмечают, что российские военные, вероятно, учитывают возможности украинских средств поражения. Поэтому пусковые установки на территории дронопорта максимально рассредоточены, а вокруг них созданы дополнительные защитные сооружения.

Отдельно в материале отмечается, что сами пусковые установки для «Герань-4» и «Герань-5» не являются уникальными или дорогими конструкциями.

Поэтому, по оценке аналитиков, более важными целями на территории российского дронопорта могут являться места хранения беспилотников и объекты, связанные с обслуживанием пусковых установок.

Ранее сообщалось, что вместо ночных налетов Россия перешла к круглосуточным атакам по столице Украины скоростными реактивными беспилотниками, держа Киев в постоянной напряженности и парализуя жизнь города.

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Мы ранее информировали, что массированные удары РФ по украинской экономике продолжаются уже пятые сутки подряд.

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