Война
171
2 мин

Украина ударила по РФ "Долгим Нептуном": Зеленский показал кадры пуска

Сегодня ночью, 14 ноября, Украина атаковала важные объекты на территории России. Для ударов были применены ракеты "Долгий Нептун".

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украинская крылатая ракета "Долгий Нептун"

краинская крылатая ракета «Долгий Нептун» / © ТСН.ua

Ракеты «Нептун» стали ответом украинцев на российский террор.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Глава государства уточнил, что удары по военным объектам РФ происходят ежемесячно, эффективны и становятся все более точными.

«Этой ночью наши воины успешно применили „Долгие Нептуны“ по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты», — написал Зеленский.

Глава государства не уточнил, по каким именно целям ударили ракеты «Нептун» в ночь на 14 ноября.

Президент также опубликовал видео пуска «Долгого Нептуна». На записи можно просмотреть детали пусковой установки, которая стоит на поле в неустановленной местности.

Отметим, впервые об адаптации противокорабельной ракеты «Нептун» для поражения наземных целей стало известно в апреле 2023 года. В то же время представитель украинского оборонного ведомства сообщил, что конструкторы работают над модификацией ракеты для поражения наземных целей.

Напомним, украинские военные обезвредили 405 дронов и 14 ракет, в том числе две аэробалистические ракеты «Кинжал», которыми ночью Россия атаковала Украину, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.

По данным Воздушных сил, основное направление российского удара — город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесчина, Полтавщина и Черкасчина.

