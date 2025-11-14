- Дата публикации
Украина ударила по РФ "Долгим Нептуном": Зеленский показал кадры пуска
Сегодня ночью, 14 ноября, Украина атаковала важные объекты на территории России. Для ударов были применены ракеты "Долгий Нептун".
Ракеты «Нептун» стали ответом украинцев на российский террор.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.
Глава государства уточнил, что удары по военным объектам РФ происходят ежемесячно, эффективны и становятся все более точными.
«Этой ночью наши воины успешно применили „Долгие Нептуны“ по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты», — написал Зеленский.
Глава государства не уточнил, по каким именно целям ударили ракеты «Нептун» в ночь на 14 ноября.
Президент также опубликовал видео пуска «Долгого Нептуна». На записи можно просмотреть детали пусковой установки, которая стоит на поле в неустановленной местности.
Отметим, впервые об адаптации противокорабельной ракеты «Нептун» для поражения наземных целей стало известно в апреле 2023 года. В то же время представитель украинского оборонного ведомства сообщил, что конструкторы работают над модификацией ракеты для поражения наземных целей.
Напомним, украинские военные обезвредили 405 дронов и 14 ракет, в том числе две аэробалистические ракеты «Кинжал», которыми ночью Россия атаковала Украину, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.
По данным Воздушных сил, основное направление российского удара — город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесчина, Полтавщина и Черкасчина.