Украина ударила по штабу армии РФ на Донбассе: что известно о последствиях атаки

ВСУ на фронте / © СБУ

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30 июня украинские военные нанесли высокоточный удар по временно оккупированному Донецку. Под огнем оказался штаб 8 общевойсковой армии вооруженных сил России. В результате атаки были уничтожены десятки офицеров высшего командного состава.

Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный для 24 канала.

По его словам, удар был нанесен ракетами Storm Shadow и Scalp — высокоточным вооружением воздушного базирования, предоставленным Украине партнерами из Великобритании и Франции. Такие ракеты способны поражать цели с большого расстояния и высокой точностью.

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Павел Нарожный отметил, что в момент атаки в помещении штаба могли находиться новые руководители боевых подразделений, заместители и начальники отделов. Это именно те люди, которые только что прибыли на фронт и только входили в курс дел.

«Речь идет о нескольких десятках офицеров очень высокого уровня. Конечно, это не последние генералы или полковники, которые есть в России, но их замена потребует времени», — заявил эксперт.

По словам Нарожного, возобновление командной эффективности на этом участке фронта будет продолжаться как минимум несколько месяцев. Новоназначенным офицерам придется вновь изучать логистику, местность, боевые порядки и структуру взаимодействия с другими подразделениями.

Кроме удара по Донецку, вечером 30 июня взрывы раздавались и во временно оккупированном Луганске. Местные источники сообщают о десятках прилетов и масштабных пожарах, вспыхнувших после обстрела.

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Эксперты считают, что атака на командный центр РФ может существенно снизить эффективность управления войсками в этом направлении, хотя полной остановки боевых действий ожидать не стоит.

Напомним, по предварительным данным, во время атаки 30 июня был ликвидирован полковник РФ Руслан Горячкин, временно исполнявший обязанности командующего 8-й армией.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также прокомментировал удары по позициям окупантов. По его словам, во временно оккупированном Донецке произошла прицельная атака по российским военным, а уже 1 июля в Луганске беспилотники поразили логистическую инфраструктуру противника.