Украина ударила по "жирным" целям: под обстрелом Крым и стратегические объекты РФ

ВСУ / © Associated Press

Силы обороны Украины в ночь на 26 февраля нанесли серии ударов по важным объектам российских оккупантов на временно захваченных территориях и в тылу армии РФ. Под огнем оказались радиолокационные станции, командные пункты и составы, которые использовались для наступательных действий врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские подразделения поразили радиолокационную станцию П-18 "Терек" и радиолокационную систему РСП-6М2 в Джанкое в оккупированном Крыму. По данным объективного контроля, цели были поражены.

Кроме того, накануне Силы обороны нанесли прицельные удары по составу материально-технических средств противника вблизи Новозлатополя и пункта управления беспилотниками в районе Полтавки на временно оккупированной территории Запорожской области. Также под удар попал район сосредоточения личного состава российских войск в Родинском Донецкой области.

П-18 "Терек". / © Фото из открытых источников

Отдельно зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта окупантов в районе населенного пункта Ясное Солнце Брянской области РФ. Потери врага и масштабы повреждений уточняются.

Украинские военные также подтвердили результаты предварительных ударов. После атаки 21 февраля на Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области было повреждено ключевое технологическое оборудование, в частности электрообессоливающую установку, установки стабилизации газового конденсата и резервуары, что повлекло за собой утечку нефтепродуктов.

Кроме того, подтверждено разрушение производственного цеха №22 на ракетном заводе в Воткинске в Удмуртии, которое было поражено 20 февраля.

В Силах обороны подчеркивают, что подобные операции направлены на снижение военного потенциала РФ, разрушение логистики и ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса. Украинские военные заявляют, что системная работа по поражению стратегических целей врага будет продолжаться.

Напомним, ранее украинские военные нанесли серию ударов по средствам противовоздушной обороны, артиллерии и местам скопления личного состава армии РФ на временно оккупированных территориях. В Крыму удалось поразить пусковую установку зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф" и комплекс "Панцирь-С1".

Также следует отметить, что на протяжении последних месяцев Силы обороны Украины последовательно наносят удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и топливно-логистической инфраструктуре, в том числе на расстоянии более тысячи километров от границы. Среди приоритетных целей — предприятия, производящие прах, ракетное топливо и электронные компоненты для ракетного вооружения. В частности, воткинский завод, недавно попавший под удар, имеет стратегическое значение для РФ, ведь именно там осуществляется сборка баллистических ракет "Искандер" и межконтинентальных комплексов "Ярс".