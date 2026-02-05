- Дата публикации
Украина ударила ракетами "Фламинго" по месту пуска "Орешника": что сейчас с "Капустиным яром"
В январе 2026 года украинские войска успешно атаковали полигон "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, где проходила предстартовая подготовка к запуску межконтинентальных ракет "Орешник".
В январе 2026 года Силы обороны Украины нанесли успешные удары по комплексу зданий ангарного типа на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что этот полигон используется для предстартовой подготовки межконтинентальных баллистических ракет средней дальности, в том числе "Орешника".
По данным Генштаба, удары производились с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго". В результате атак часть зданий получила повреждения разной степени, один ангар подвергся значительным разрушениям, а часть личного состава полигона была эвакуирована.
Ранее мы писали, что удары украинских ракет "Фламинго" по предприятиям ВПК на территории России могут иметь накопительный эффект и влиять на целые отрасли промышленности.
Ранее в Сети появились спутниковые фото с места удара ракетами "Фламинго" в российском Белгороде. Они показали, вероятно, стопроцентное попадание в цель и серьезные повреждения на предприятии, обслуживающем военно-промышленный комплекс государства-агрессора.
Напомним, что поздно вечером 8 января армия РФ впервые за войну ударила по Львову баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Город расположен менее чем за 70 км от границы с Европейским Союзом.