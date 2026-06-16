Украина ударила в самое "сердце" Московского НПЗ: четыре аэропорта РФ могут остаться без горючего

Взрыв (иллюстративный фото)

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В ночь на 16 июня Силы обороны Украины поразили столичный нефтеперерабатывающий завод в столичной области РФ. По предварительным данным, повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6, на предприятии зафиксирован пожар.

Об этом сообщили в Силах обороны Украины.

Московский НПЗ задействован в обеспечении русской армии. Кроме того, продукция предприятия покрывает более 38% потребностей столичного региона РФ в топливе.

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Завод также поставляет авиатопливо сразу для нескольких российских аэропортов — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковского. Мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн. тонн нефти в год.

В ночь на 16 июня Силы обороны Украины поразили столичный нефтеперерабатывающий завод в столичной области РФ. / © СБУ

Кроме удара по Московскому НПЗ, украинские военные поразили командно-наблюдательные пункты россиян в районах Богатыря, Великой Новоселки и Северска Донецкой области.

Также под удар попали полевой артиллерийский состав противника в районе Кременовки, склады материально-технических средств окупантов в Донецке и состав БПЛА в Мариуполе.

Украинские воины также избивались по сосредоточению личного состава российских войск в районе Ивановского Брянской области РФ.

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Кроме того, подтверждено попадание по предприятию российского военно-промышленного комплекса - АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" вблизи Тулы. Она специализируется на разработке и производстве радиолокационных систем и радионавигационной аппаратуры.

По предварительным данным, там повреждено здание и несущая конструкция сборочного цеха.

Также по состоянию на 06:00 16 июня продолжался пожар на территории федерального государственного казенного учреждения "Комбинат Темп" в Рыбинске Ярославской области РФ. Поражение этого объекта произошло еще 14 июня.

В Силах обороны подчеркнули, что продолжат системные меры по принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

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Напомним, в Москве 16 июня вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, всего в 15 км от Кремля. Атака дронов вывела из строя важнейшую установку, которая может парализовать работу компании.

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