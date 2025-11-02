Украина укрепила ПВО: Зеленский поделился важной новостью

Patriot / © Getty Images

Реклама

Президент Владимир Зеленский сообщил об усилении украинской системы противовоздушной обороны новыми комплексами Patriot, что явилось результатом договоренностей с Германией.

Об этом глава государства написал в Telegram.

"Мы укрепили компонент "Петриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично

Реклама

канцлеру Фридриху Мерцу за этот наш общий шаг для защиты жизней от российского террора. Одно время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал!” – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что российские удары с воздуха остаются главной ставкой Кремля в войне, и именно усиление украинской ПВО является ключом к сокращению таких атак и приближению мира.

"Российские удары с воздуха – это главная ставка Путина. Именно террором он пытается компенсировать неспособность достичь своих целей на земле. Поэтому каждое усиление нашей ПВО буквально приближает нас к завершению войны", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что Украина вместе с партнерами продолжает работать над созданием надежной системы противовоздушной обороны, способной обеспечить безопасность не только украинцам, но и союзникам в Европе.

Реклама

"Наша безопасность неделима, поэтому наша противовоздушная оборона должна защищать всех нас", - добавил Зеленский.

Президент сообщил, что переговоры о дальнейших шагах по усилению ПВО продолжаются как на межправительственном уровне, так и напрямую с производителями систем.

"Будут и дальнейшие результаты. Слава Украине!" – подытожил он.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус во время Варшавского форума безопасности в конце сентября заявил, что Германия до конца 2025 года значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, передав еще две современные зенитно-ракетные системы Patriot. Эта поставка состоится при поддержке норвежских партнеров.