Украина укрепила ПВО: Зеленский поделился важной новостью
Президент Владимир Зеленский сообщил об укреплении украинской системы ПВО новыми комплексами Patriot.
Президент Владимир Зеленский сообщил об усилении украинской системы противовоздушной обороны новыми комплексами Patriot, что явилось результатом договоренностей с Германией.
Об этом глава государства написал в Telegram.
"Мы укрепили компонент "Петриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично
канцлеру Фридриху Мерцу за этот наш общий шаг для защиты жизней от российского террора. Одно время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал!” – заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что российские удары с воздуха остаются главной ставкой Кремля в войне, и именно усиление украинской ПВО является ключом к сокращению таких атак и приближению мира.
"Российские удары с воздуха – это главная ставка Путина. Именно террором он пытается компенсировать неспособность достичь своих целей на земле. Поэтому каждое усиление нашей ПВО буквально приближает нас к завершению войны", – подчеркнул президент.
Он также отметил, что Украина вместе с партнерами продолжает работать над созданием надежной системы противовоздушной обороны, способной обеспечить безопасность не только украинцам, но и союзникам в Европе.
"Наша безопасность неделима, поэтому наша противовоздушная оборона должна защищать всех нас", - добавил Зеленский.
Президент сообщил, что переговоры о дальнейших шагах по усилению ПВО продолжаются как на межправительственном уровне, так и напрямую с производителями систем.
"Будут и дальнейшие результаты. Слава Украине!" – подытожил он.
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус во время Варшавского форума безопасности в конце сентября заявил, что Германия до конца 2025 года значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, передав еще две современные зенитно-ракетные системы Patriot. Эта поставка состоится при поддержке норвежских партнеров.